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ما الذى حدث فى مستشفى الزهراء الجامعى؟.. فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مخاطر كبيرة يواجهها فريق الجيش الأبيض الموجود بالصفوف الأمامية في معركته ضد ، كان آخرها ما تم الإعلان عنه في الساعات الماضية حول إصابة عدد كبير من الفريق الطبي المعالج في مستشفى الزهراء الجامعي بالفيروس القاتل.

نقابة الأطباء أعلنت أنه تم إجراء مسحة لـ50 من العاملين في المستشفى ثبت إصابة 35 منهم من بينهم قيادات كلية الطب بجامعة الأزهر والمستشفى وعميدة كلية الطب بالأزهر بنات ومدير الشؤون العلاجية ومديرة العيادات

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و17 طبيبا وطبيبة.

فى الفيديو التالى نستعرض بمزيد من التفاصيل المخاطر التى يتعرض لها فريق الجيش الأبيض واخرهم فريق مستشفى الزهراء الجامعى.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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