شكرا لقرائتكم خبر عن ما الذى حدث فى مستشفى الزهراء الجامعى؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مخاطر كبيرة يواجهها فريق الجيش الأبيض الموجود بالصفوف الأمامية في معركته ضد كورونا، كان آخرها ما تم الإعلان عنه في الساعات الماضية حول إصابة عدد كبير من الفريق الطبي المعالج في مستشفى الزهراء الجامعي بالفيروس القاتل.

نقابة الأطباء أعلنت أنه تم إجراء مسحة لـ50 من العاملين في المستشفى ثبت إصابة 35 منهم من بينهم قيادات كلية الطب بجامعة الأزهر والمستشفى وعميدة كلية الطب بالأزهر بنات ومدير الشؤون العلاجية ومديرة العيادات

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و17 طبيبا وطبيبة.

فى الفيديو التالى نستعرض بمزيد من التفاصيل المخاطر التى يتعرض لها فريق الجيش الأبيض واخرهم فريق مستشفى الزهراء الجامعى.