هل تستحى توكل كرمان؟..لماذا لا تستقيل من فيسبوك بعد الرفض الفاضح لها؟ فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ليلة واحدة تحول اسم توكل كرمان الناشطة اليمنية الحاصلة على جائزة نوبل إلى ترند على مواقع التواصل الاجتماعى، لكن هذه المرة الترند ضدها، بعد أن اكتوت بالنار التى كوت بها شعوبًا قبلها، وتصدر هاشتاج #no_tawakol_kerman مواقع التواصل الاجتماعى رفضًا لاختيارها عضوًا فى مجلس حكماء فيس بوك المسئول عن تنقية ومراقبة المحتوى. فهل تستحى توكل كرمان وتستقيل من ذلك المنصب وتلزم نفسها بما تدعيه طوال الوقت من أفكار الديمقراطية واحترام رغبات الناس، وعدم التمسك بالمناصب. Advertisements

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