شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. هل طلبت نقابة الأطباء تطبيق الحظر الكامل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصريحات وبيانات متداولة تقول، إن نقابة الأطباء طالبت مجلس الوزراء بشكل رسمى بتطبيق حظر التجوال الكامل لمدة أسبوعين حتى نهاية رمضان لمواجهة فيروس كورونا.

البيان المنشور كان يوضح أن الفترة الحالية تحتاج لطريقة الضربة السريعة القاضية بأن نطبق حظرا كليا شاملا وحاسما لمدة أسبوعين خاصة وان الأطباء يواجهون مخاطر كبيرة فى حربهم ضد الفيروس القاتل مع تزايد اعداد المصابين يوميا .

Advertisements

ولكن هل بالفعل طالبت النقابة بذلك وكيف ستتعامل الحكومة مع الأمر، هذا ما نستعرضه فى الفيديو التالى ..