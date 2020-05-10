شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. هل طلبت نقابة الأطباء تطبيق الحظر الكامل؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصريحات وبيانات متداولة تقول، إن نقابة الأطباء طالبت مجلس الوزراء بشكل رسمى بتطبيق حظر التجوال الكامل لمدة أسبوعين حتى نهاية رمضان لمواجهة فيروس كورونا.
البيان المنشور كان يوضح أن الفترة الحالية تحتاج لطريقة الضربة السريعة القاضية بأن نطبق حظرا كليا شاملا وحاسما لمدة أسبوعين خاصة وان الأطباء يواجهون مخاطر كبيرة فى حربهم ضد الفيروس القاتل مع تزايد اعداد المصابين يوميا .
ولكن هل بالفعل طالبت النقابة بذلك وكيف ستتعامل الحكومة مع الأمر، هذا ما نستعرضه فى الفيديو التالى ..
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. هل طلبت نقابة الأطباء تطبيق الحظر الكامل؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.