شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. الأرصاد تحذر من أول موجة حارة في شهر رمضان بدءا من الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، في مقدمتها إعلان وزارة الصحة في مصر تسجيل 436 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا، وتعرض البلاد بداية من غدا الإثنين لموجة حارة على أغلب الأنحاء بالجمهورية.

الصحة: تسجيل 436 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 73 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحى، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 2075 حالة حتى اليوم.

احذروا أول موجة حارة في شهر رمضان.. البلاد تتعرض لارتفاع تدريجى في درجات الحرارة بداية من غدا إلى نهاية الأسبوع.. الأرصاد: العظمى بالقاهرة ستصل لـ37 درجة وجنوبا 41 .. ونصائح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس

تتعرض البلاد بداية من غدا الإثنين لموجة حارة على أغلب الأنحاء بالجمهورية، حيث تشهد البلاد بدءا من غد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة يستمر حتى نهاية الأسبوع، وسط توقعات لهيئة الأرصاد الجوية، بأن تصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة بنهاية الأسبوع لـ 38 درجة بالقاهرة و40 و 41 درجة جنوبا.

سوبر مان المصري.. سائق سيارة البترول المحترقة ينقذ العاشر من رمضان من كارثة

كشف طلعت سالم، سائق شاحنة الوقود التي اشتعلت فجرًا بمدينة العاشر من رمضان، كواليس الواقعة لـ"الخليج 365"، وقال طلعت سالم حسين سالم، 51 سنة، من أولاد صقر قرية تلراك، أن لديه ولدا يدعى محمد، 17 سنة، وابنتين متزوجتين، مؤكدا أنه بمجرد رؤية النيران تشتعل في السيارة استقلها وسار بها 200 متر ليبتعد بها عن المحطة ويمنع انفجارها داخل المحطة.

التعليم تتسلم الأبحاث من الطلاب.. وتؤكد: نستهدف 15 مليون مشروع وتطالب المدارس بحصر المشروعات الورقية يوميا.. مصادر: جميع طلاب الشهادة الإعدادية سيحصلون على 140 درجة وتضاف للترم الأول والتنسيق من خلال المديريات

تواصل المدارس على مستوى الجمهورية استلام مشاريع الأبحاث من الطلاب لليوم الثانى على التوالى، حيث يتم استلام الأبحاث ورقيا من طلاب الصفوف الرابع الابتدائى والثانى الإعدادى والصف الأول الثانوى الذين لم يؤدوا الامتحان الإلكترونى.

الجريدة الرسمية تنشر قرار منح القوات المسلحة الضبطية القضائية بحالات الطوارئ

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ.

صور.. فلول عزت حنفي أسطورة المخدرات والسلاح بجزيرة النخيلة يتساقطون.. الداخلية تقتحم البؤر الإجرامية في البداري وتقتل أشهر تاجر أسلحة هارب من الإعدام.. وتهدم منازله وتتحفظ على ورشة لتصنيع السلاح وتسقط مساعديه

بالقرب من مسقط رأس "عزت حنفي" أشهر العناصر الإجرامية بالصعيد، الذي حول جزيرة النخيلة بأسيوط وكراً لزراعة المخدرات وتجارة السلاح قبل أن تقضي الشرطة عليه، وقعت معركة بالرصاص بين المجموعات القتالية بوزارة الداخلية وأحد أشهر تجار السلاح بمنطقة البداري بمحافظة أسيوط، انتهت بمقتله وتحريز أسلحة غير مرخصة.

القوى العاملة: استكمال صرف الدفعة الأولى لمنحة ال500 جنيه للمتخلفين غدا وحتى 14 مايو

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، بدء استكمال صرف الدفعة الأولي للمتخلفين عن الصرف علي 3 دفعات من منحة العمالة غير المنتظمة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساندة من الدولة المصرية لهذه الفئة من العمالة المضارة من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، اعتبارا من غدا الإثنين وحتي 14 مايو الجاري ، وذلك من خلال4000 منفذ لهيئة البريد، و600 مدرسة بجميع المحافظات ، مشيراً إلي أن فروع البنك الزراعي المصري انتهت اليوم الأحد من صرف نفس الدفعة.

"الوطنية للتدريب" تفتتح المرحلة الثالثة من برنامج المسئول الحكومي المحترف على منصتها التدريبية الرقمية بحضور وزيري التنمية المحلية والاتصالات.."شعراوى":الرئيس وافق على فكرة الارتقاء بمستوى العاملين في المحليات

افتتحت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأحد، المرحلة الثالثة من برنامج المسئول الحكومي المحترف على منصتها التدريبية الرقمية بحضور كل من الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات والمهندسة غادة لبيب نائبة وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي.

Advertisements

الداخلية تضبط 5 آلاف شخص اخترقوا حظر التجوال و1260 سيارة مخالفة

تمكنت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية، حيث تم ضبط (5006) شخص مخالف لقرار حظر المواطنين، و(1260) سيارة مخالفة.

فيديو.. ”الخليج 365” يرد على أسئلة أولياء الأمور الخاصة بتسليم الأبحاث

أجاب ”الخليج 365” عن استفسارات وأسئلة أولياء الأمور الخاصة بتسليم الأبحاث لطلاب النقل والشهادة الإعدادية من خلال فيديو تم بثه على صفحة الخليج 365" على الفيس بوك.

سفير بكين بالقاهرة يشهد تسليم دفعة مساعدات صينية لوزارة الصحة

حضر لياو ليتشيانج، السفير الصينى بالقاهرة، حفلة لتسليم دفعة ثانية من المساعدات الطبية من الجانب الصيني إلى وزارة الصحة، ومن ضمنها 10 آلاف كمامة من نوع N95 و10 آلاف بدلة وقائية.

بيان من "مستشفى شربين": النائب إلهامى عجينة اعتدى على الفريق الطبي

أصدرت إدارة مستشفى شربين العام بمحافظة الدقهلية، بيانا حول زيارة النائب إلهامى عجينة، وتعامله بشكل لا يليق مع أطباء المستشفى.

صبى أردوغان يورط بريطانيا..القصة الكاملة للنصب على لندن باسم كورونا..فيديو

كشفت صحيفة "التليجراف" البريطانية تفاصيل جديدة تتعلق بشحنة المعدات الوقائية التى حصلت عليها بريطانيا من تركيا وتبين عدم مطابقتها لمعايير السلامة فى المملكة المتحدة.

ذاكر فى البيت.. ”الخليج 365” يقدم أقوى مراجعات الثانوية العامة 2020 فى مادة اللغة الإنجليزية.. شرح وافٍ لأجزاء المقرر.. وأهم الأسئلة المتوقعة فى امتحان نهاية العام.. ونماذج إجابات مبسطة لأفضل الأساتذة

يعيش العالم خلال الفترة الأخيرة في حالة من الذعر والقلق بسبب انتشار فيروس كورونا في العديد من دول العالم، الأمر الذي اضطر الكثير من البلاد لمطالبة مواطنيها بالإلتزام بالعزل المنزلي، وتعليق الدراسة وغلق المدارس، بل وفرض حظر التجوال في كثير من الأحيان للحد من انتشاره، الأمر الذي تسبب في إصابة الكثير من الطلاب بحالة من الارتباك.

فيديو مسرب يكشف تدهور الأوضاع داخل السجون القطرية فى ظل انتشار كورونا

كشف فيديو مسرب تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى الأوضاع المتدهورة داخل السجن المركزى القطرى، حيث نشرت صفحة"سجناء فى قطر" على تويتر فيديو مسرب من داخل السجن المركزى بالدوحة يكشف حالة الازدحام التي تعاني منها السجون القطرية رغم تفشى أزمة كورونا. وحسب صفحة "سجناء قطر" لا يتوقف النظام القطري عن جلب المزيد من المعتقلين إلى السجن المركزي مما أدى إلى حالة من الازدحام الشديد دفع إدارة السجن إلى تسكين عدد كبير من السجناء في مكتبة السجن.

الاتحاد التونسى يقرر تمديد عقود اللاعبين المنتهية حتى 30 سبتمبر

أصدر الاتحاد التونسى لكرة القدم بعض القرارات التى تخص عقود اللاعبين المحليين والأجانب الذين يرتبطون مع أندية الدرجة الأولى والثانية، التى تنتهى فى 30 يونيو المقبل.