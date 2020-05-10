شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يوجه بالمتابعة الدقيقة ودراسة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الرئيس اليوم مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ونائبي وزير المالية للسياسات المالية وللخزانة العامة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء المالي حتى نهاية شهر إبريل 2020 في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد. Advertisements ووجه الرئيس بالمتابعة الدقيقة ودراسة الموقف بانتظام فيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا للحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، ولصون مكتسبات الإصلاح الاقتصادي.

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