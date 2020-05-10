شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 304 مصريين عالقين قادمين من الكويت على رحلة استثنائية لمصر للطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولي، عصر اليوم الأحد، رحلة طيران استثنائية سيرتها شركة مصر للطيران لإعادة مصريين عالقين في دولة الكويت منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعه بمطار القاهرة، إن الرحلة رقم MS611 التابعة لشركة مصر للطيران قد وصلت اليوم وعلى متنها 304 عالقين مصريين، إلى مطار القاهرة وهبطت بمبنى الركاب رقم 3 والمخصص لهبوط شركة مصر للطيران والشركات أعضاء تحالف أستار، ومن المقرر أن يتم فحص جميع ركاب الرحلة من قبل الحجر الصحي في المطار، وسيتم نقلهم إلى مناطق العزل المخصصة من قبل الدولة المصرية لقضاء 14 يوما عزل، للاطمئنان على خلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا.

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وأعلنت سلطة الطيران المدنى المصرية، توقف حركة الطيران المدني بمصر ، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الجاري ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق ، منها رحلات الشحن الجوي ، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة ، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.