فيديو..موسم الحرائق على الأبواب..خطوات الحماية من اندلاعها بالمنازل والشركات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد فصل الصيف سنويا تكرار حوادث الحرائق بشكل كبير سواء فى المنازل أو الأسواق والمصانع. فى عام 2016 سجلت مصر أكثر من 45 ألف حادث حريق كان أغلبها فى فصل الصيف، وتصدر الحماية المدينة دوريا تحذيرات من خطورة حرائق الصيف، وفى أغلب الحوادث قد لا يتم التعرف على أسباب الحريق لكن الخبراء يتفقون على أسباب شائعة لارتفاع نسبتها بالصيف منها الماس الكهربائى والمواد المشتعلة وغيرها، ولمعرفة باقى الأسباب وخطوات الحماية بالمنازل والشركات التي يجب الالتزام بها، شاهد الفيديو التالى.. Advertisements

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