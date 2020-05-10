شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعد قائمة بأسماء طلاب لم يسلموا البحث عقب انتهاء فترة التسليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين خطابا للمديرايت التعليمية بشأن بدء الفترة المخصصة لاستلام الأبحاث من الطلاب وفى إطار تنفيذ خطة الدولة الساملة لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

ونبه نائب الوزير على قيام المدارس بإعداد كشوف للطلاب الذين قاموا بإرسال المشاريع البحثية الإلكترونية وعرضها من خلال المنصة وأدوات التواصل الخاصة بالمدرسة لإطلاع الطلاب عليها، مع قيام المدرسة بإعداد قائمة بالطلاب الذين لم يسلموا المشروع البحثى بعد انتهاء فترة تسليم الأبحاث مع اتخاذ كافة الاجراءات المنظمة لعملية إخطار ولى الأمر بالنتيجة.

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وشدد نائب الوزير الدكتور رضا حجازى، بعدم ربط المصروفات الدراسية بأى مصروفات دراسية مع تنزيم حضور المعلمين للمدارس بالتناوب ومراعاة الحالات الاستثنائية التى ذكرها قرار مجلس الوزراء رقم 719، مع تطبيق اجراءات التباعد الاجتماعى بين المسئولين عن استلام المشروعات البحثية من الطلاب.



