شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للإعلام: 147 ملاحظة لـ25 مسلسلا شملت 4 مخالفات الأسبوع الثانى برمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة مجدى لاشين، تقريرها الثانى بخصوص الملاحظات والمخالفات المنسوبة للأعمال المعروضة فى الأسبوع الثانى لشهر رمضان، وتبين من الرصد وجود 147 ملاحظة لـ25 مسلسلا شملت 4 مخالفات.

وشملت الملاحظات ألفاظا متدنية ومشاهد عنف غير مبرر ومشاهد للتدخين وشرب خمر وايحاءات جنسية ومشاهد تتضمن إهانة للمرأة والتحريض على استخدام العنف ضدها.

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وبحسب التقرير فقد احتلت الألفاظ السوقية والمتدنية والمبتذلة أعلى معايير المخالفات بوقع 76 ملاحظة، ثم يليها مشاهد التدخين بواقع 28 ملاحظة، ثم مشاهد شرب الخمر 15 ملاحظة، وتساوت مشاهد العنف مع مشاهد المخدرات بـ8 ملاحظات لكل منهما، واحتلت مخالفات كود الطفل ب5 مشاهد، وتشويه صورة المرأة 3 مشاهد، ومشهد للتهكم والسخرية.

ونوه التقرير، إلى أن المسلسلات خلت فى الأسبوع الثانى من اية مشاهد تخالف معايير "تمجيد الجريمة، ومراعاة الهوية المصرية والعربية، والحض على الكراهية، والسب والقذف"، مشيرا إلى الانخفاض الكبير فى حجم المشاهد التى اشتملت الفاظا متدنيا وإيحاءات وتدخين، مقارنة الاسبوع الأول الذى تم رصد 219 ملاحظه خلاله كما انخفض معيار الألفاظ السوقية من 90 ملاحظة فى الاسبوع الاول إلى 76 ملاحظة فى الأسبوع الثانى، والتدخين من 57 ملاحظة فب الأسبوع الأول إلى 28 ملاحظة فى الأسبوع الثاني.