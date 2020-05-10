العبور الأخير.. مصرع شخص صدمه قطار في أبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي شخص مصرعه، الأحد، صدمه قطار بمركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة.

تلقى اللواء عماد حمدي مدير قطاع جنوب الجيزة إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص بجوار شريط السكة الحديد بدائرة القسم.

التحريات الأولية كشفت عن أنه أثناء عبور خمسيني شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاة بمنطقة "عزبة البكباشي" صدمه قطار ليلقى حتفه في الحال.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله العقيد محمد نشأت مأمور مركز أبو النمرس، إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.