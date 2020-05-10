تمهيدًا لعودة العمل بالمحاكم.. وزير العدل يدعو لعقد اجتماع مجلس الهيئات القضائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد أبوالنجا:

وجّه المستشار عمر مروان وزير العدل الدعوة لانعقاد مجلس الهيئات القضائية بعد غدًا الثلاثاء.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم الأحد، أن الاجتماع لعرض نتائج اجتماع وزير العدل مع رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي

الذي عُقد يوم الثلاثاء الماضي.

وأضافت أنه سيتم مناقشة عدد من الموضوعات الأخرى منها الاستعداد لعودة العمل بالمحاكم, مع وضع خطة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والعمل على زيادة معدلات الإنجاز وميكنة منظومة التقاضي.