جثة في نهار رمضان.. اللهو القاتل ينهي حياة سائق توك توك بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لضبط عاطل؛ لاتهامه بالتسبب في قتل سائق "توك توك" بالخطأ في نهار شهر رمضان بمنطقة الهرم.

تلقى مدير قطاع غرب الجيزة إشارة من العقيد محمد نبيل مأمور قسم الهرم، بمقتل شخص بطلق خرطوش في الجسم.

معاينة المقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم، كشفت عن مقتل "إبراهيم.خ."، 18 سنة، سائق توك توك، إثر إصابته بطلق خرطوش.

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تحريات الرائد إسلام السيد معاون مباحث الهرم، توصلت إلى أن عاطلا في العشرينات من العمر وراء ارتكاب الواقعة، وأنه أثناء لهوه بفرد خرطوش، خرجت طلقات بالخطأ أصابت الضحية.

ووجه العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بسرعة ضبط الجاني والسلاح المستخدم تنسيقا مع فرقة الهرم بقيادة العقيد أيمن الشرقاوي والمقدم هشام بهجت.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمود السبيلي، مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.