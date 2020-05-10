منها التعرف على السيارات المسروقة..10 مميزات للرادارات الفرنسية على طرق القاهرة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أكد مصدر أمني، أنه تم تركيب رادارات فرنسية فائقة الجودة والدقة تعرف باسم (mesta fusion) على عدد من الطرق بالقاهرة؛ طريق السويس، ومحور ٢٦ يوليو، ومحور المشير، ومحور التسعين بالتجمع الخامس.

وتتميز تلك الرادارات وفق تصريح مصدر أمني لمصراوي بالجوانب التالية:

- يمكنها اكتشاف عدد من المخالفات المرورية في نفس الوقت.

- تغطي مدى مئتي متر مع تتبع يصل إلى ٨ حارات للعديد من المركبات في نفس الوقت.

- مراقبة السرعة حسب نوع كل سيارة؛ نقل خفيف، نقل تقيل، ملاكي.

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- يمكن مراقبة السيارات منخفضة السرعة على الطريق، يوجد حد أدني للسرعة.

- كاميرات فائقة الدقة ٣٦ ميجا بكسل، يمكنها التقاط صور فردية لكل سيارة.

- احتساب المسافة بين السيارات.

- تستطيع التعرف على لوحات أرقام السيارات.

- يمكن للرادار فحص السيارات؛ بحثا عن السيارات المطلوبة أمنيا والمبلغ بسرقتها وإبلاغ الشرطة عنها.

- يمكن برمجة الكاميرا لتتبع مخالفة كسر الإشارة والمخالفات الأخرى