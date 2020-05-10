الشرطة في أسبوع.. يد تجابه "كورونا" وعيون تطبق الأمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: جهود متميزة بذلتها أجهزة وزارة الداخلية طوال الأسبوع الماضي على مستوى الجمهورية، واصلت خلالها المشاركة في تنفيذ الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة لمجابهة تداعيات انتشار فيروس "كورونا" المستجد. جهود لم تثن القطاعات الأمنية عن تفعيل العمل الميداني لتوفير مظلة أمنية محكمة لحماية المواطنين وممتلكاتهم والمنشآت الهامة والحيوية. أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية وجهت حملات بكافة المحافظات كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزي. وأعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة فيديو يرصد أبرز النتائج فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة.

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