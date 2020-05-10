الداخلية: مقتل زعيم تشكيل عصابي وضبط عناصره الإجرامية في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأسيوط -(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن في تصفية زعيم تشكيل عصابي "محكوم عليه بالإعدام" بدائرة مركز البدارى بأسيوط، تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر وإصابة أحد معاونيه ، وضبط باقى عناصر التشكيل وبحوزتهم 6 بنادق آلية وكمية كبيرة من الذخائر وأجزاء من أسلحة نارية معدة للتصنيع

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وأجهزة البحث الجنائى بأسيوط قيام (أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة - مُقيم بدائرة مركز شرطة البدارى بأسيوط ، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "إتجار فى الأسلحة النارية والذخائر" ، ومحكوم عليه بالإعدام غيابياً فى قضية "قتل عمد") بتزعم تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر ضم (7 عناصر إجرامية - من بينهم إثنين مطلوب التنفيذ عليهما فى 2 حكم بالسجن المؤبد لكل منهما) مُتخذين من محل إقامته بدائرة المركز مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأموريات برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة قطاع الأمن المركزى وإدارة البحث الجنائى بمديريتى أمن "أسيوط - سوهاج" مدعومين بمجموعات قتالية، ولدى وصول القوات أطلق عناصر التشكيل أعيرة نارية تجاهها على الفور أحكمت القوات التعامل حتى تم إسكات مصدر النيران وأمكن ضبطهم وتبين إصابة زعيم التشكيل بأعيرة نارية بأنحاء متفرقة ومصرعه أثناء نقله للمستشفى، وكذا إصابة أحد أفراد التشكيل بطلق نارى بالساق اليسرى، وتم نقله للمستشفى تحت الحراسة اللازمة، وعُثر بحوزتهم على (6 بنادق آلية - 11 خزينة - كميات كبيرة من الطلقات لذات العيار- فرد رصاص) ، كما تم ضبط ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بمنزل العنصر الإجرامى المذكور عُثر بداخلها على (أجزاء من أسلحة نارية معدة للتصنيع ، وأدوات التصنيع).

وجاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة كافة الأنشطة الإجرامية وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة.