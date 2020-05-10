اليوم.. وصول 230 مصريًا من لندن إلى مطار مرسى علم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

يستقبل مطار مرسى علم الدولي مساء اليوم الأحد، رحلة طيران استثنائية قادمة من العاصمة البريطانية لندن، على متنها 231 مصريًا من العالقين هناك، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتصل الرحلة التي سيرتها شركة مصر للطيران إلى مطار مرسى علم، في التاسعة مساء اليوم، يجري فحص جميع الركاب القادمين على الطائرة، قبل نقلهم إلى مناطق العزل الصحي المخصصة لقضاء 14 يومًا، تنفيذًا لقرار وزارة الصحة مع المصريين العالقين بالخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.