أخبار مصر | بشرى سارة لطلاب التعليم الفني

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بشرى سارة لطلاب التعليم الفني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على السماح للطلاب المفصولين بسبب عدم تحقيق نسبة حضور 85% من أيام الدراسة أو 75% من مجموع الساعات المقررة للتدريبات العملية، كذلك الذين استنفذوا عدد مرات إعادة القيد بالتقدم لامتحان هذا العام من الخارج للصف الدراسي الذي بلغوه وفق القرار الوزاري رقم 562 بتاريخ 9/12/2014 ويستثني الطلاب هذا العام فقط من الشرط المنصوص عليه في القرار سالف البيان بمرور عام دراسي كامل على نجاحهم في الصف السابق دون أن يمتد هذا الإجراء إلى الطلاب المفصولين لأسباب أخرى غير الغياب.

ونظرا لاستبدال امتحانات سنوات النقل التحريرية للفصل الدراسي بالتقييم من خلال تقديم بحوث تطبيقية.

ويتم تطبيق القواعد والضوابط الخاصة بتقديم البحوث التطبيقية في سنوات النقل على هؤلاء الطلاب أيضا مع السماح لهم بحضور الامتحانات العملية التي ستعقد في الأسابيع الثلاثة السابقة لبدء الدراسة في العام الدراسي القادم.

وفي سياق متصل أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا عاجلا بشأن بدء تسليم الأبحاث لطلاب النقل والشهادة الإعدادية في المدارس.

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ونبهت التعايم على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت الوزارة خلال الخطاب الرسمي على التأكد على عدم ربط عملية تسليم الأبحاث بأي مصروفات.

وكتب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي توضيحا هاما على صفحته الشخصية على فيس بوك وقال: "أفتى أحد جهابذة السوشيال ميديا بأن الوزير يقول: "أنا مش ناوي أصحح أبحاث صفوف النقل".

وأضاف الوزير:" الحقيقة.. يتم تقييم الأبحاث علي أساس "نجاح/ رسوب" فقط ولا تصحح "بدرجات" بطريقة الامتحانات التقليدية ولكن سيتم تقييمها من حيث الالتزام بعناصر المشروع وأن البحث من عمل الطالب وليس منقولًا أو مدفوع الأجر".

وأضاف الوزير:" لا تستمعوا لمن يتحدث عن وزارة التعليم بلا مرجعية لتقليل البلبلة والشائعات".