أخبار مصر | "موجة حارة لمدة أسبوع".. كيف تتفادى ضربة الشمس في ظل الصيام

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "موجة حارة لمدة أسبوع".. كيف تتفادى ضربة الشمس في ظل الصيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدءا من غد الاثنين تتعرض محافظات الجمهورية لموجة حارة على أغلب الأنحاء فضلا عن ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع، حيث سيواجه المواطنون بعض المشاكل خاصة في فترة الصباح والصيام.

وتوجد بعض الفئات التي يحذر عليها التعرض لأشعة الشمس وهم كبار السن، وذو البشرة البيضاء، ومرضى ارتفاع ضغط الدم، وأصحاب أمراض الدورة الدموية.

وتستعرض الخليج 365 بعض النصائح للتعامل مع الموجة الحارة الفترة المقبلة:

- ارتداء الملابس الفاتحة بدلا من الداكنة

- وضع أغطية على الرأس أو استخدام الشمسيات ذات اللون الأبيض

- عدم الخروج قدر الإمكان من المنزل - تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس Advertisements

- تجنب تناول الأطعمة المملحة كالمخللات، لضررها على الكلى - تجنب الأطعمة ذات محتوى الصوديوم العالي كالبسطرمة والكاتشب

- استخدام المناديل المبللة كل فترة للتخلص من العرق

- عند استخدام المواصلات والسيارات للتحرك ولابد من وجود مصدر تهوية

- بالنسبة للصائمين، عليهم تناول وجبات تحتفظ بكمية كافية من الماء خاصة في السحور كالسلطات الخضراء، والخضراوات الورقية مثل الخس والجرجير

وهناك حالتين يحتاج فيهما الشخص اللجوء لطبيب إذ تأثر بارتفاع درجات الحرارة، هما:

- الإجهاد الحراري

- ضربة الشمس