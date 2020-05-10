أخبار مصر | رسميا.. مدارس النيل تلغي امتحانات الثانوية العامة (مستندات)

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رسميا.. مدارس النيل تلغي امتحانات الثانوية العامة (مستندات) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وحدة شهادة النيل الدولية المسؤولة عن إدارة مدارس النيل المصرية، التابعة لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، إلغاء امتحانات آخر العام بكل مواد المرحلة الثانوية الخاصة بطلاب شهادة النيل الثانوية الدولية.

وأضافت، أنها تنسق بالكامل مع هيئة كامبيردج الدولية للتقييم والتعليم بجامعة كامبيردج، لتقييم طلاب المرحلة الثانوية في كافة المواد الدراسية، على النحو التالي:

- إعداد المعلمين للتقدير المتوقع لكل طالب في كل مرحلة دراسية مشفوعًا بالدلائل ومراجع من لجنة فنية متخصصة لكل مادة دراسية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، نتيجة الاختبارات القصيرة، وأعمال التقييم المختلفة والمشروعات والأعمال المقدمة من الطلاب خلال السنة الدراسية وغيرها، ويقوم السادة المعلمين برفع كافة الأدلة التي تم وضع التقدير بناء عليها.

- دقق وحدة شهادة النيل الدولية وتراجع وتفحص كافة الأدلة التي تم على أساسها وضع التقديرات لكل طالب في كل مادة دراسية وإرسالها إلى هيئة كامبيردج الدولية للتقييم والتعليم بجامعة كامبريدج البريطانية.

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- تقوم هيئة كامبريدج الدولية للتقييم والتعليم بجامعة كامبريدج البريطانية وطبقًا لأنظمتها باتخاذ كافة الإجراءات للتدقيق ومراجعة الأدلة وإجراء المعادلات الإحصائية اللازمة لوضع التقدير النهائي لكل طالب في كل مادة.

- تصدر هيئة كامبريدج الدولية للتقييم والتعليم بجامعة كامبريدج البريطانية شهادة النيل الثانوية الدولية في الموعد المحدد لها في شهر أغسطس المقبل.

- يحق للطلاب التظلم من النتيجة أو التقديرات الصادرة بالشهادة في أي مادة من المواد الدراسية وفقًا للإجراءات التي يتم الإعلان عنها في حينها.

وأكدت وحدة شهادة النيل الدولية أنها ستوافي أولياء الأمور والطلاب بأي مستجدات فيما يخص تقييم الطلاب (آلياته ومتطلباته) على البريد الإلكتروني الخاص بهم، والتي تقوم مدارس النيل المصرية بمخاطبتهم عليه، متمنية للطلاب كل التوفيق.

وأشارت وحدة شهادة النيل الدولية، إلى أن هذا القرار تم اتخاذه بعد اجتماعات ومشاورات على مدار الساعة، مؤكدةً أنه تم التواصل مع هيئة كامبريدج الدولية منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد لاتخاذ كافة التدابير الممكنة مع الوضع في الاعتبار المستجدات على الوضع الراهن على المستويين المحلي والدولي للتوصل لأفضل أسلوب لتقييم الطلاب في هذه المرحلة مع الحرص الكامل على صحتهم وصحة أسرهم، وصحة كافة العاملين بالوحدة وبمدارس النيل المصرية التابعة لها دون المساس بحسن سير العملية التعليمية بكافة المواد الدراسية وتقييم.