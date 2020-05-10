أخبار مصر | "دواء حموضة وسعره رخيص".. دراسة تفجر مفاجأة بشأن علاج جديد لكورونا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "دواء حموضة وسعره رخيص".. دراسة تفجر مفاجأة بشأن علاج جديد لكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في مفاجأة من العيار الثقيل، أظهرت دراسة أمريكية تضاعف فرص تعافي مُصابين بفيروس كورونا المُستجد كانوا يتناولون عقارًا شائعًا لحرقة المعدة (الحموضة) مقارنة بمُصابين آخرين، ويتوافر "فاموتيدين" في الأسواق منذ ما يقرب من 40 عامًا، وهو مُكون نشط في أقراص "بيبسيد" لعلاج حُرقة المعدة.

ومن جانبه، قال الدكتور جوزيف كونيجليارو، أحد االمشرفين على الدراسة والطبيب لدى مؤسسة نورثويل هيلث التي تدير 23 مستشفى في مدينة نيويورك: "بناءً على ما خلصنا إليه من هذه الدراسة، إنه أمر مُشجع"، مُعربا عن اقتناعه بوجد صلة بين هذا العقار وفرص التعافي من الفيروس.

وبحسب الدراسة المنشورة على موقع Medrxiv المتخصص في الدراسات والأبحاث الطبية، فمن بين 1536 مريضا شملتهم الدراسة ولم يتناولوا العقار، فإن 332 منهم (22 بالمئة) إما توفيوا أو وُضعوا على جهاز تنفس صناعي.

ومن بين 84 مريضا كانوا يتناولون فاموتيدين، فإن 8 منهم (10 بالمائة) إما توفوا أو وُضعوا على جهاز تنفس.

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ووفق بيان صادر عن مؤلفي الدراسة في مركز إيرفينج الطبي بجامعة كولومبيا، فإنه "مقارنة بباقي المرضى، فإن أولئك الذين تناولوا فاموتيدين كانوا أقل عُرصة للوفاة أو الوضع على جهاز التنفس الصناعي".

وبدأ هؤلاء المرضى في تناول ذلك العقار بعد 24 ساعة من دخولهم المستشفى. بعضهم تناوله أقراصًا عن طريق الفم، وآخرون عن طريق الوريد، بجرعات مختلفة. فيما كان هناك 15 بالمئة منهم يتلقونه بالفعل في المنزل، ومع ذلك، لم تثبت الدراسة أن العقار تسبب في خفض معدل الوفيات بين مُصابي كورونا، وسط احتمالات أن تكون مجرد مُصادفة.

وذكر الدكتور كيفين تريسي، رئيس معاهد "فينشتاين" للأبحاث الطبية، الذراع البحثية لـ"نورثويل هيلث": "لا نعرف ما إذا كان (العقار) مفيدًا في علاج كوفيد 19.. الناس يُعلقون آمالهم على أي شيء. لكننا بحاجة للقيام بهذه التجربة السريرية"، مضيفا أنه في حال ثبت فعالية "فاموتيدين" في مواجهة الفيروس المُسبب لمرض "كوفيد 19"، سيسهُل حينها استخدامه على نطاق واسع.

واختتم: " إنه عقار شائع، ومتوفر، وغير مُكلف".