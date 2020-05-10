أخبار مصر | منع إقامة سوق الأحد في مصر القديمة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر منع إقامة سوق الأحد في مصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة التنفيذية بحي منشأة ناصر بمنطقة مصر القديمة، من منع محاولة بعض الباعة إقامة سوق الأحد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حرصًا على الصحة العامة، وذلك ضمن عدد من الإجراءات التي تتخذها محافظة القاهرة لمنع التجمعات لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، باستمرار التنسيق مع الجهات الأمنية، لمتابعة تنفيذ قرار منع إقامة جميع الأسواق الأسبوعية بالعاصمة، خاصة وأنها تضم أعدادًا كثيفة حرصًا على سلامة المواطنين.

محافظ القاهرة يتفقد أعمال إزالة الاسطبلات بجسر السويس

وتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أعمال الإزالة الجارية بالمنطقة المجاورة لنادي الشمس أمام محطة مترو النزهة، والتي تبلغ مساحتها حوالي (٥٧ ألف متر) وهى المنطقة التى كانت مستغلة كمبان للخيول.

رافق محافظ القاهرة خلال جولته التفقدية، المهندس إبراهيم صابر نائبه للمنطقة الشرقية، واللواء خالد عقل رئيس حي النزهة.

وصرح محافظ القاهرة أن الأرض تقع بين شوارع جسر السويس و ٦ اكتوبر وشارع شركات البترول ومقام عليها مبان للخيول، سيتم إزالتها بالكامل وسيتم تخصيص الأرض للمنفعة العامة بعد إعادة تخطيطها لإقامة مشروعات خدمية عليها لخدمة أهالى المنطقة.

Advertisements

وأشار محافظ القاهرة أنه سيتم كذلك إعادة تخطيط ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بمحطات المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو من النزهة حتى عدلى منصور والجارى إنهاء أعمال تنفيذها استعدادًا لافتتاحها للجمهور.

وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسابق الزمن لإزالة المناطق العشوائية الخطرة قبل نهاية العام الجارى تنفيذاً لتعليمات السيد رئيس الجمهورية‪.‬

وأشار محافظ القاهرة إلى أن محور ترعة الطوارئ يصل طوله إلى 9 كم2 وعرضه حوالى 100 متر مؤكدًا أن المحور يساهم فى تخفيف الكثافات المرورية بالمحاور الرئيسية المحيطة بمنطقة المشروع، خاصة شارع جسر السويس، والطريق الدائرى بمنطقة تقاطعه مع طريق الإسماعيلية الصحراوى، بجانب الربط مع طريق بلبيس الصحراوى مؤكدًا أن المحور سيوفر نطاقًا عمرانيًا متحضرا في المنطقة المحيطة به كما سيساهم تطوير هذا المحور فى تيسير الحركة المرورية بالمنطقة‪.‬

وأشار محافظ القاهرة إلى ان إنشاء المحور أدى إلى إقامة مشروع للصرف صحي بالمنطقة وردم الترعة التى كانت تُستخدم لصرف مياه الصرف الصحى منذ أكثر من 50 سنة، وكانت تمثل بؤرة تلوث بيئى للمنطقة بالكامل بسبب إلقاء المخلفات بها من قبل المواطنين‪ .‬

ومنطقة ترعة الطوارئ بشرق القاهرة من المناطق العشوائية التى نشأت نتيجة اعتداء بعض المواطنين على حرم الترعة وحرم خط السكة الحديد منذ عشرات السنين حتى تدخلت الدولة لإعادة تخطيطها وتحسين حالة قاطنيها بنقلهم إلى حياة كريمة ومساكن آمنة مع توفير كافة الخدمات اللازمة لتحقيق الاستقرار لهم.