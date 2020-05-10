شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر يدعو مستثمري السياحة لاجتماع «إعادة تشغيل الفنادق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال تامر نبيل، عضو مجلس إدارة جمعية الاستثمار السياحي بالغردقة، إن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وجه الدعوة إلى عدد من مستثمري المحافظة بالمجال السياحي للمشاركة في اجتماع مع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، مساء الأحد، بأحد فنادق منطقة سهل حشيش بمشاركة رؤساء الغرف السياحية، والاتحاد العام للغرف، لمناقشة آخر تطورات الوضع في ظل أزمة فيروس كورونا، لعودة النشاط السياحي للفنادق يوم ١٥ مايو الجاري، والتعرف على الإجراءات التي يتم اتخاذها لاستئناف الحركة السياحية الداخلية بالفنادق منتصف الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يتفقد «العناني» عددًا من الفنادق والقري السياحية لمتابعة إجراءات وضوابط مواجهة كورونا بهذه المنشآت للاطمئنان على تنفيذ الضوابط والشروط التي أقرها مجلس الوزراء لاستئناف السياحة الداخلية بنسبة ٢٥% .

كانت وزارة السياحة قد انتهت من عمليات التطهير والتعقيم لمختلف المنشآت الفندقية ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

فيما واصلت غرفة المنشآت الفندقية تلقي الطلبات من مسؤولي الفنادق والقري السياحية الراغبة في إعادة فتحها مرة أخرى، لاستقبال السياحية الداخلية، ومن المقرر الرد على الطلبات وإجراء المعاينة والتفتيش على الضوابط والشروط خلال ١٠ أيام من تقديم الطلبات.