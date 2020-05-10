شكرا لقرائتكم خبر عن بابا الفاتيكان يهنئ البابا تواضروس بعيد المحبة الأخوية: «أقدر مصر والمصريين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى قداسة البابا تواضروس الثاني، الأحد، مكالمة هاتفية من قداسة البابا فرانسيس، بمناسبة تذكار يوم المحبة الأخوية بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية الرومانية الموافق ١٠ مايو من كل عام، حيث تبادلا التهاني القلبية بهذه المناسبة، والتي بدأ الاحتفال بها بشكلٍ سنوي منذ ٢٠١٣، وذلك لدعم أواصر المحبة الأخوية التي تجمع الكنيستين في طريق خدمة السيد المسيح القائم والمنتصر.

وعبر قداسة البابا فرانسيس عن محبته وتقديره لمصر والمصريين، وإنه يرفع الصلاة من أجل سلام العالم خاصة في هذه الأيام الصعبة. ومن جهته أكد قداسة البابا تواضروس الثاني على أننا نقبل كل ما يصنعه الله معنا، وأن كل الأشياء تعمل معًا للخير للذين يحبون الله.

وفي نهاية الاتصال تبادلا الصلاة ليرحم الله العالم والكنيسة وكل المؤمنين، مع التمنيات القلبية بالصحة والسلامة للجميع.