شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: الحكومة مستمرة فى التدريب عن بُعد حتى بعد انتهاء «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عمرو طلعت، أنه بعد انتهاء الازمة سوف تستمر الدولة في التدريب عن بعد ولن تعود مرة اخري لما كانت عليه قبل «كورونا»، مضيفًا أن برنامج المسؤول الحكومي المحترف يأتي في اطار مواكبة سبل وتقنيات التدريب الحديث والرقمي خاصة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد .

جاء ذلك خلال خلال افتتاح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والمهندسة غادة لبيب، نائبة وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي، واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور أحمد عبد المعطي، نائب محافظ الشرقية، أعمال المرحلة الثالثة من برنامج المسئول الحكومي المحترف عبر المنصة التدريبية الرقمية للمتدربين من محافظات البحيرة والشرقية وكفر الشيخ.

وأعرب وزير الاتصالات عن سعادته، بهذه التجربة الرائدة ، مؤكداً حرص الحكومة علي تحسين مستوي الخدمات التي تقدمها للمواطنين في كافة المجالات وسعي الدولة المستمر علي رفع مستوي جودة الخدمات المقدمة للمواطن المصري ورفع كفاءة الجهاز الاداري وتحسين بيئة العمل وتنمية المهارات الشخصية والقيادية والعمل الجماعي.