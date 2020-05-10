شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع بروتوكول مشروع «بنت الملك» بين الكنيسة الأرثوذكسية وبنك ناصر الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم، الأحد، الدكتورة نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث تم خلال اللقاء توقيع بروتوكول التعاون بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وبنك ناصر الاجتماعي فيما يخص مشروع «بنت الملك».

ويهدف مشروع «بنت الملك» إلى إصدار دفاتر توفير خاصة لزواج الفتيات القاصرات عند بلوغهن سن الزواج ممن تساهم الكنيسة في دعمهن بالاشتراك مع أسرة الفتاة والراغبين في تقديم الدعم والمساعدة من أبناء الكنيسة، مما يسهم في تدبير احتياجات الفتيات المقبلات على الزواج بشكل لائق.

قام بتوقيع العقد من جانب الكنيسة نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة والمشرف على أسقفية الخدمات ومن جانب بنك ناصر الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .