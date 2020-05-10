شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يتفقد أعمال ترحيل خطوط مياه الشرب بمسار «كوبرى الثقافة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، الأحد، أعمال ترحيل خطوط مياه الشرب والصرف الصحى التي تعترض مسار إنشاء كوبرى ميدان الثقافة العلوى بوسط مدينة سوهاج، بإجمالي تكلفة تبلغ 20 مليون جنيه.

ووجه المحافظ- خلال جولته التي رافقه فيها عاطف الصمطى، رئيس حى شرق مدينة سوهاج، ومهندسى الشركات المنفذة، ومسئولى إدارة المرور بتطبيق معايير الأمن والسلامة المهنية أثناء التنفيذ، حفاظا على سلامة العاملين والمواطنين، مشددا على سرعة إنجاز الأعمال والالتزام بالمواعيد الزمنية المحددة للانتهاء من ترحيل الخطوط، وتنسيق وتجميل المنطقة ورد الشئ لأصله.

وقال المحافظ إن عملية ترحيل خطوط مياه الشرب والصرف الصحي بموقع إنشاء كوبرى ميدان الثقافة تقوم بها شركة مياه الشرب بالمحافظة، وتخدم مناطق «الثقافة، والعروبة، وشارع أسيوط / سوهاج، وشارع المحطة بمدينة سوهاج، لافتًا إلى أن مشروع إنشاء كوبري ميدان الثقافة سيحقق السيولة المرورية المطلوبة بوسط مدينة سوهاج بتكلفة استثمارية 300 مليون جنيه، وسيخفف الازدحام المروري، حيث يصل عرضه إلى 15 متراً، وسيضم 3 حارات مرورية للسيارات لتجنب التداخل بين الاتجاهات المختلفة.