شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العليا ونوابه للتهنئة بعيد القيامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل البابا تواضروس الثاني، بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم ،المستشار سعيد مرعي عمرو، رئيس المحكمة الدستورية العليا، ووفد من المحكمة.

وقدم مرعي والوفد المرافق له، التهنئة لقداسة البابا بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد، وضم الوفد كلا من، المستشار بولس فهمي إسكندر، والمستشار الدكتور حمدان فهمي أبوشاهين، والمستشار الدكتور محمد عماد النجار، والمستشار الدكتور عبدالعزيز سلمان، والمستشار الدكتور طارق عبدالجواد شبل، المستشار طارق عبدالعليم أبوالمعطي ،و المستشار تامر ريمون رئيس بهيئة المفوضين بالمحكمة.