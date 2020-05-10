شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الزقازيق يتابع الحالات المصابة بكورونا من أعضاء هيئة التمريض والعاملين بالجامعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، الحالة الصحية للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد من فريق التمريض والعاملين بالجامعة، والبالغ عددهم 8 حالات، والذين تم عزلهم بمبني عناية الباطنة بأجر المخصصة لإستقبال العاملين بالجامعة لتلقي الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة لهم وفقاً لبروتوكولات العلاج وإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وصرح رئيس الجامعة بأن عدد الحالات التي ثبتت إيجابية تحاليلهم المعملية بفيروس كورونا المستجد وتتلقي العلاج بمستشفي العزل بمبنى عناية الباطنة بأجر قد بلغ 8 حالات إصابة من فريق التمريض والعاملين بالجامعة، مشدداً على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية وتكثيف أعمال التطهير والتعقيم بجميع الأقسام بمستشفيات الجامعة للوقاية من خطر إنتشار الفيروس.

وأوضح الدكتور عثمان شعلان أن الحالات مستقرة وتتلقي الرعاية الصحية اللازمة لهم، مشيراً إلى أن مبني عناية الباطنة بأجر والمخصص لإستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد من العاملين بالجامعة قد استقبل حتي الآن 9 حالات إيجابية الإصابة بالفيروس، من بينهم حالة وفاة واحدة.