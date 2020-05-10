شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد تعيين «عيسي» مديرًا لـ«تطوير جامعة الزقازيق».. و«عسكورة» نائبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، الأحد، القرار رقم (616) بتجديد تعيين الدكتورة شيرين عيسي محمد سيد أحمد، أستاذ الصحة العامة بكلية الطب البشري بالجامعة، مديرًا تنفيذيًا لوحدة إدارة مشروعات التطوير بالجامعة لمدة عام بجانب عملها الأصلي.

ويجدر الإشارة إلى أن الدكتورة شيرين عيسي تشغل هذا المنصب منذ عام 2016.

كما أصدر رئيس الجامعة، القرار رقم (617) بتجديد تعيين الدكتور أحمد عبدالرحمن أحمد عسكورة، الأستاذ المساعد بكلية العلوم بالجامعة، للقيام بعمل نائب المدير التنفيذي لوحدة إدارة مشروعات التطوير بالجامعة لمدة عام بجانب عمله الأصلي.