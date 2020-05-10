شكرا لقرائتكم خبر عن بـ«الطبل البلدى والمزمار».. أهالي قريتين بالقليوبية يستقبلون شابين تعافا من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت قريتي المنشأه الكبرى في كفر شكر ومجول في بنها، اليوم الأحد، شابين تعافا من كورونا وخرجا من مستشفى الحجر الصحى بقها، بالمزمار والرقص بالخيل فرحا بخروجهما.

يأتى ذلك في الوقت الذي أكدت فيه مديرية الصحة بالقليوبية على أسر المتعافين بعدم السماح بوجود حالة من الزحام حفاظا عليهم حتى لا يتعرض أي شخص للاصابة بالفيروس.

كانت مستشفى قها للعزل أعلنت اليوم خروج 11 متعافيا من فيروس كورونا بينهم طبيبين وسيدتين مسنتين وذلك بعد ورود التقارير الخاصة بنتائج المسحة الثانية التي تم سحبها منهم، والتأكد من سلبيتها ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس بالمستشفى إلى 152حالة تعافى حتى الآن بالمستشفى.