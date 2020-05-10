شكرا لقرائتكم خبر عن «العناني» يصل الغردقة لمتابعة إجراءات إعادة تشغيل السياحة الداخلية بالفنادق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، مساء الأحد، مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، قادمًا من القاهرة بالطريق البري الساحلي، لمتابعة إجراءات إعادة تشغيل السياحية الداخلية بالفنادق في ظل أزمة كورونا.

ومن المقرر أن يعقد وزير السياحة والاثار اجتماعًا، مساء الأحد، بأحد فنادق منطقة سهل حشيش بمشاركة رؤساء الغرف السياحية والاتحاد العام للغرف، لمناقشة آخر تطورات الوضع في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، لعودة النشاط السياحي للفنادق يوم ١٥ مايو الجاري، للتعرف على الإجراءات التي يتم اتخاذها لاستئناف الحركة السياحية الداخلية بالفنادق منتصف الشهر الجاري.

كما من المقرر أيضًا أن تفقد «العناني» عددًا من الفنادق والقرى السياحية لمتابعة إجراءات وضوابط مواجهة كورونا بهذه المنشآت، للاطمئنان على تنفيذ الضوابط والشروط التي أقرها مجلس الوزراء لاستئناف السياحة الداخلية بنسبة ٢٥%.

رافق وزير السياحة والآثار خلال الزيارة النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، وعبدالفتاح العاصي، مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، وأحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وماجد فوزي، رئيس مجلس إدارة اتحاد المنشآت السياحية والفندقية .

كانت وزارة السياحة قد انتهت من عمليات التطهير والتعقيم لمختلف المنشآت الفندقية ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

فيما واصلت غرفة المنشآت الفندقية تلقي الطلبات من مسؤولي الفنادق والقري السياحية الراغبة في إعادة فتحها مرة أخرى، لاستقبال السياحية الداخلية، ومن المقرر الرد على الطلبات وإجراء المعاينة والتفتيش على الضوابط والشروط خلال ١٠ أيام من تاريخ تقديم الطلبات.

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