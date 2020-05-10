شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الزقازيق تعلن عناوين الرسائل البحثية لـ«سنوات النقل» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، إن كليات ومعاهد الجامعة أعلنت عناوين الرسائل البحثية التي سيقوم طلاب سنوات النقل بإعدادها بديلاً لامتحانات الفصل الدراسى الثانى لهذا العام، وفقاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار رئيس الجامعة في تصريحات صحفية، الأحد، إلى أنه تم اعتماد عناوين الموضوعات المرسلة من الكليات بعد اعتمادها من مجالس الأقسام المختصة وأصبحت متاحة من يوم الخميس ٧ مايو على مواقع الكليات، وعلى كل طالب الدخول لموقع كليته لمعرفة الأبحاث المطلوبة في مقررات كل فرقة دراسية من سنوات النقل، مؤكدًا أن الجامعة منحت للطلاب وقتاً كافياً لإعداد الأبحاث يبدأ من الخميس ٧ مايو حتى السبت ٣٠ مايو الجارى، على أن يبدأ تقديمها من الأحد ٣١ مايو ولمدة أسبوعين تنتهى فى١٥ يونيو المقبل.

وشدد رئس الجامعة على تطبيق قرار المجلس الأعلى للجامعات المشار إليه على النحو التالى:-

- يقوم طلاب سنوات النقل المستجدين والطلاب المؤجل امتحاناتهم بعذر مقبول في جميع المقررات بإعداد رسائل بحثية تقيم بناجح أو راسب.

- بالنسبة للطلاب الباقين للإعادة أو من لديهم مواد تخلفات أو المتقدمين للامتحان من الخارج يستبدل الامتحان الورقى بمقال بحثى يحصل فيه الطالب على درجات الحد الأقصى لتقدير مقبول.

- الطلاب المؤجلين في بعض المواد بعذر مقبول، إما أن يتقدموا برسائل بحثيه وفى هذه الحالة يحصل الطالب على درجة الحد الأقصى لتقدير مقبول أو التقدم لأداء الامتحانات بعد إنهاء تعليق الدراسة في حالة إبدائهم رغبة في ذلك وفى هذه الحالة يحسب لهم كامل الدرجة الحاصلين عليها.

وأوضح رئيس جامعة الزقازيق أن الكليات راعت في اختيار موضوعات الأبحاث لإلمام بالمقررات الدراسية التي درسها الطلاب في الفصل الدراسى الثانى بما يتناسب مع طبيعة الدراسة في الكلية ومراعاة الضوابط والمعايير العامة، وأن الأقسام العلمية بالكليات حددت خمسة موضوعات بحثية في كل مقرر على الأقل يختار الطالب إحداها.

Advertisements

ومن جانبه، أعلن الدكتور عبدالمنعم نافع المشرف على قطاع شؤون التعليم والطلاب بأن الجامعة وضعت قواعد استرشادية لتعليم الطلاب كيفية إعداد الرسائل البحثية بكافة أشكالها سواءً؛ المقال أو المشروع البحثى أو البحث المرجعى، وذلك حسب التخصصات المختلفة٠

وأضاف أنه ترك للكليات تحديد طريقة استلام الأبحاث، وفقاً لظروف كل كلية، على أن يتولى أستاذ المقرر تقييم الأبحاث، تمهيداً لإعلان النتيجة، وفى حالة عدم قبول البحث، أو عدم التقدم بالبحث في الموعد المعلن عنه، يتاح للطالب التقدم مرة أخرى.