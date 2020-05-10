شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح وحدة رعاية العزل لمرضى كورونا بالمستشفى الجامعي ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب بجامعة بني سويف، ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي، وحدة رعاية العزل بقسم الصدرية بالدور السابع بالمستشفى، وذلك بعد تجهيزها بأحدث الأجهزة لاستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا بالمستشفى.

وقال عميد كلية الطب، إن العمل بدأ بالوحدة منذ أسبوع مضى، وتحتوى هذه الوحدة على عدد 8 أسرة رعاية كاملة مع أجهزة التنفس الصناعي حيث يشرف عليها فريق طبي متكامل من أقسام الأمراض الصدرية والرعاية المركزة وأمراض القلب والعصبية والباطنة، كما تم تشكيل فريق من الأطباء والأساتذة بهذه الأقسام ليكون العمل بها على مدار ٢٤ ساعة، ويتكون الفريق من 6 أطباء مقيمين ومدرسين مساعدين ومدرسين بكلية الطب وكذلك عدد 8 أفراد من فريق التمريض والمؤهلين للعمل بالرعايات، في إطار حرص المستشفى الجامعي وكلية الطب على المشاركة العملية والعلمية لمكافحة فيروس كورونا مع مختلف أجهزة الدولة.

افتتاح وحدة رعاية العزل لمرضى كورونا بالمستشفى الجامعي ببني سويف

وأضاف أنه تم بدء العمل في إجراء تحاليل لمرضى فيروس كورونا بقسم الاكلينكال باثولوجي بالمستشفى، حيث تم توفير المحاليل اللازمة لعمل مسحات للمرضى والمخالطين، وكذلك عمل تحليل (PCR) لفيروس كورونا، وتعد هذه نقلة نوعية للخدمة التي تقدمها المستشفى الجامعي لمرضى فيروس كورنا بالمستشفى.

من جانبه، قال الدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفى إنه تم توفير جميع وسائل الحماية والوقاية للأطباء والتمريض والعاملين بالمستشفى ووحدة الرعاية المركزة من جوناتي وأفرول وأقنعة للوجه ومسكات جراحية ومسكات (n95) مع توفير كل وسائل الإعاشة والأمن للفريق الطبي والفريق المعاون وكذلك تم إضافة وحدة غسيل كلوي خاصة بوحدة رعاية العزل لخدمة حالات الاشتباه التي تعانى من فشل كلوي.

وقال الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، إن الجامعة تعمل على توفير كل ما تحتاجه المستشفى من دعم مالي ومعنوي للمشاركة المجتمعية في حالة الطوارئ التي تمر بها البلاد لمقاومة فيروس كورونا المستجد حفظ الله مصر وشعبها.

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