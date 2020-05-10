شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال المشروعات البحثية داخل مدارس سوهاج لليوم الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصلت لليوم الثانى على التوالى بالمدارس الحكومية والخاصة بمحافظة سوهاج، أعمال إستقبال المشروعات البحثية من التلاميذ الراغبين في تسليم الأبحاث للمدارس، أو من يتعذر عليه رفع البحث على المنصة الألكترونية، وسط حالة من الهدؤ مع تطبيق الإجراءات الإحترازية الخاصة بمواجهة فيروس «كورونا المستجد».

وقال ماهر عبدالخالق، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، إن هناك لجنة مشكلة بالمديرية لمتابعة أعمال تسليم أبحاث الطلاب ورقيا إلى المدارس، كما جرى تشكيل فرق من المديرية والإدارات التعليمية للمتابعة الميدانية للمدارس سواء الحكومية أو الخاصة، والتعرف على شكاوى الطلاب وأولياء الأمور والعمل على حلها، منوها بأن المديرية وجهت طبقا لتعليمات الوزارة بالعمل على تقديم جميع التيسيرات لأولياء أمور التلاميذ أثناء تسليم الأبحاث.

وأشار عبدالخالق، إلى أنه يتم تسليم الأبحاث طبقا للجداول والمواعيد المعلنة بالمدارس، حيث تقوم اللجان المشكلة بالمدارس لتسلم الأبحاث باستقبال الطلاب الراغبين في تسليم أبحاثهم ورقيا، حيث تقوم اللجان بفحص الأبحاث، والتأكد من استيفائها للشروط، وتجميع وتسجيل الأبحاث طبقا للأكواد، وعمل محضر تسليم للكنترول المختص بذلك، لافتا إلى التشديد على المدارس بتطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس «كورونا» خلال تسلم الأبحاث، من إلتزام المدرسين والطلاب أو أولياء الأمور بارتداء الكمامات أثناء التسليم، والحرص على التباعد الإجتماعى.

تسليم المشروعات البحثية للطلبة بمدارس سوهاج

تسليم المشروعات البحثية للطلبة بمدارس سوهاج