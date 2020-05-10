شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: «البعض مازال غير مدرك لخطورة ما وصلت إليه الأمور في أزمة كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه على الرغم من استجابة جموع من الشعب المصري لدعوات الحكومة المصرية بعدم التواجد في مناطق التجمعات، وقراراتها الحاسمة في الفترة الأخيرة، التي تهدف لتقليل الكثافة في الأماكن التي تشهد هذه التجمعات، وتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر التجوال من السابعة ٩ مساءً وحتى ٦ صباحا، إلا أن البعض مازال لم يدرك خطورة ما وصلت إليه الأمور بشأن فيروس كورونا المستجد.

حملات فض الأسواق بالشرقية

وبحسب بيان، الأحد، وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة توعية المواطنين بالبعد عن التجمعات والزحام وذلك أثناء تنفيذ حملات فض الأسواق والسويقات لافتًا إلى أن الهدف الرئيسي من تلك الحملات هو منع تجمع المواطنين بأعداد كبيرة لتجنبهم العدوى والإصابة بفيروس كورونا المستجد، حرصًا على صحتهم وسلامة أبناءهم وذويهم من الفيروسات المعدية.

ولمنع التجمعات في الأسواق قامت رئاسة مركز ومدينة رئاسة مركز ومشتول السوق بفض سوق قرية نبتيت وسوق مدينة مشتول السوق وسوق قرية المناصرة، كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بفض سويقة كفر الباشا التابعة للوحدة المحلية بصفط زريق وسويقة بقرية الجواشنة التابعة للوحدة المحلية بصافور.

حملات فض الأسواق بالشرقية

وقامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بفض أسواق البلاشون وبغيتة وأولاد مهنا وسويقات في كلا من قرى العدلية وبساتين بركات بقرية الطحاوية بالوحدة المحلية بكفر أيوب ومطاردة باعة جائلين بالزوامل، كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بفض سوق الأحد بعليوة نطاق الوحدة المحلية بسعود، وسوق الأحد بسماكين الغرب، وسوق الصالحية التابعة للوحدة المحلية بقصاصين الشرق، وسوق الأحد بقرية الناصرية وسويقة بعزبة الأربعين التابعة للوحدة المحلية بالقصبي شرق، وقامت رئاسة مركز ومدينة أولاد صقر بفض سويقة بالمدينة، وسويقة بالوحدة المحلية بزور أبوالليل وسويقة الوحدة المحلية ببني حسن.

حملات فض الأسواق بالشرقية