مصر | مقتل زعيم تشكيل عصابي في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسيوط

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 05:22 مساءً - انت الان تقراء خبر مقتل زعيم تشكيل عصابي في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
لقى زعيم تشكيل عصابي "محكوم عليه بالإعدام" مصرعه عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الأمن، بدائرة مركز البدارى بأسيوط.
وكشفت التحريات أن المتهم تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر، وتم ضبط باقى عناصر التشكيل وبحوزتهم 6 بنادق آلية وكمية كبيرة من الذخائر وأجزاء من أسلحة نارية معدة للتصنيع
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وأجهزة البحث الجنائى بأسيوط قيام (أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة - مُقيم بدائرة مركز شرطة البدارى بأسيوط، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "إتجار فى الأسلحة النارية والذخائر"، ومحكوم عليه بالإعدام غيابيًا فى قضية "قتل عمد") بتزعم تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر ضم (7 عناصر إجرامية - من بينهم إثنين مطلوب التنفيذ عليهما فى 2 حكم بالسجن المؤبد لكل منهما) مُتخذين من محل إقامته بدائرة المركز مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأموريات برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة قطاع الأمن المركزى وإدارة البحث الجنائى بمديريتى أمن "أسيوط - سوهاج" مدعومين بمجموعات قتالية، ولدى وصول القوات أطلق عناصر التشكيل أعيرة نارية تجاهها على الفور أحكمت القوات التعامل حتى تم إسكات مصدر النيران وأمكن ضبطهم وتبين إصابة زعيم التشكيل بأعيرة نارية بأنحاء متفرقة ومصرعه أثناء نقله للمستشفى.
وكذا إصابة أحد أفراد التشكيل بطلق نارى بالساق اليسرى، وتم نقله للمستشفى تحت الحراسة اللازمة، وعُثر بحوزتهم على (6 بنادق آلية - 11 خزينة - كميات كبيرة من الطلقات لذات العيار- فرد رصاص)، كما تم ضبط ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بمنزل العنصر الإجرامى المذكور عُثر بداخلها على (أجزاء من أسلحة نارية معدة للتصنيع، وأدوات التصنيع).
كما تم تأمين تنفيذ عدد (24) قرار إزالة من بينها (منزلين "خاصين بزعيم التشكيل الإجرامى المذكور") بدائرة المركز وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضا.. ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة محلات الصاغة بالإسكندرية
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الاسكندرية من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالإسكندرية تخصص فى سرقة محال الصاغة بأسلوب المغافلة.
وأكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة أول الرمل بمديرية أمن الإسكندرية، قيام أربعة أشخاص (عاطل، 3 سيدات "لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة" مقيمين بدائرتى قسمى شرطة محرم بك والدخيلة) بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم تخصص فى إرتكاب جرائم السرقة بأسلوب (المغافلة) من داخل محلات الصاغة، متخذين من دائرة المدينة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بأحد الأكمنة المعدة لهم، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وقيامهم بإرتكاب ( عدد 12 حادث سرقة بذات الأسلوب )، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات ومبلغ مالى قدره (15 ألف جنيه) حصيلة بيع بعض المصوغات الذهبية المستولى عليها، وكذا تم ضبط أجهزة (سكانر، طابعة، لاب توب) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.