مصر | مقتل زعيم تشكيل عصابي في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسيوط

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 05:22 مساءً - انت الان تقراء خبر مقتل زعيم تشكيل عصابي في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقى زعيم تشكيل عصابي "محكوم عليه بالإعدام" مصرعه عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الأمن، بدائرة مركز البدارى بأسيوط.

وكشفت التحريات أن المتهم تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر، وتم ضبط باقى عناصر التشكيل وبحوزتهم 6 بنادق آلية وكمية كبيرة من الذخائر وأجزاء من أسلحة نارية معدة للتصنيع وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وأجهزة البحث الجنائى بأسيوط قيام (أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة - مُقيم بدائرة مركز شرطة البدارى بأسيوط، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "إتجار فى الأسلحة النارية والذخائر"، ومحكوم عليه بالإعدام غيابيًا فى قضية "قتل عمد") بتزعم تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر ضم (7 عناصر إجرامية - من بينهم إثنين مطلوب التنفيذ عليهما فى 2 حكم بالسجن المؤبد لكل منهما) مُتخذين من محل إقامته بدائرة المركز مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى. وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأموريات برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة قطاع الأمن المركزى وإدارة البحث الجنائى بمديريتى أمن "أسيوط - سوهاج" مدعومين بمجموعات قتالية، ولدى وصول القوات أطلق عناصر التشكيل أعيرة نارية تجاهها على الفور أحكمت القوات التعامل حتى تم إسكات مصدر النيران وأمكن ضبطهم وتبين إصابة زعيم التشكيل بأعيرة نارية بأنحاء متفرقة ومصرعه أثناء نقله للمستشفى.