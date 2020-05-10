مصر | ننفرد بنشر صورة المنتحر داخل شقته بالهرم

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 05:22 مساءً - انت الان تقراء خبر ننفرد بنشر صورة المنتحر داخل شقته بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت بوابة الخليج 365 على صورة رجل ستيني انتحر داخل شقته بمنطقة الهرم، غرب الجيزة، حيث شنق نفسه في سور البلكونة وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقي اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة، باكتشاف سيدة انتحار زوجها داخل شقتهم بدائرة القسم.

اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وجه بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث الهرم، والمقدم محمد الصغير رئيس مباحث القسم، ومعاونه الرائد إسلام السيد، وبالفحص والمعاينة عُثر على جثة "عصام.س.ع"، 65 سنة، بالمعاش، يرتدي كامل ملابسه ومُعلق بحبل من رقبته، بسور البلكونة.

التحريات التي أجريت بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، بينت أن المتوفي متزوج ولديه "شاب وابنه متزوجة"، وكان يعاني من مرض نفسي منذ خمس سنوات، ويوم الواقعة توجهت زوجته وابنها إلى منزل ابنتها للإفطار عندها، ولدي عودتها فوجئت بزوجها مُعلق من رقبته بسور البلكونة.

معاينة رجال مباحث الجيزة توصلت إلى عدم وجود بعثرة بمحتويات الشقة، وانتحار المتوفي عن طريق شنق نفسه، وعدم وجود شبهة جنائية حول وفاته.

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وتحفظت أجهزة الأمن بالجيزة على جثة المتوفي تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة للتصريح بالدفن.

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اللي حرر المحضر كتب إن سرعة السيارة 120 كيلو".. هذا ما قاله محمد وليد فكري المتهم في حادث طريق وصلة دهشور الذي راح ضحيته شاب عشريني العمر، خلال التحقيق معه داخل مقر النيابة العامة، حيث غير أقواله التي قالها بمحضر الشرطة، مبينا بأنه كان يسير بسرعة أقل من 120 كيلو، والذي قام بتحرير المحضر قام بكتابتها 120 كيلو.

وأضاف محمد فكري خلال التحقيقات، أنه كان يسير بسرعة 70 أو 80 كيلو، وعلى إثر ذلك أُصدر قرارا بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته، وتكليف أحد المهندسين الفنيين بجهة المرور برفع بصمتي الشاسية والموتور، وتسليم السيارة والدراجة النارية لمالكهما، وتسليم التراخيص لمالكها بالايصال الدال على ذلك.

وكان قال المتهم خلال التحقيقات معه داخل قسم شرطة أول أكتوبر، إنه كان يسير بسرعة 120 كيلو، وأنه اصطدم بالمتوفي، لعدم تمكنه من توقف السيارة وتفادي الحادث.