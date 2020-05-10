أخبار مصر | نقيب الأطباء يتقدم بمقترح لتطبيق الحظر الكامل.. ويؤكد: "المسح لكل المواطنين مستحيل"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 05:22 مساءً - انت الان تقراء خبر نقيب الأطباء يتقدم بمقترح لتطبيق الحظر الكامل.. ويؤكد: "المسح لكل المواطنين مستحيل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، أنه تقدم بمقترح للحكومة لتطبيق الحظر الكامل لمدة أسبوعين مقبلين، وذلك في خطوة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن هناك جهود لتحسين وضع الأطباء ولكنه يأمل في المزيد، مشيرا إلى أنه من المستحيل أن تقوم الدولة بعمل مسح لجميع المواطنين، لأنه لا توجد دولة في العالم تستطيع عمل ذلك.

وتابع نقيب الأطباء، أن المستشفيات بؤرة جاهزة للوباء ولذلك زادت نسبة الإصابة بين الأطباء.