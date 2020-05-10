أخبار مصر | وزير الرياضة يتابع مع اللجنة الطبية الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة كورونا (صور)

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 05:22 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يتابع مع اللجنة الطبية الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة كورونا (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد، اجتماعًا مع اللجنة الطبية بالوزارة لمناقشة مجموعة من الملفات من ضمنها متابعة الإجراءات الاحترازية المتخذة في ضوء مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتناول الاجتماع، الحديث حول الإجراءات الوقائية والمعايير والاشتراطات الواجبة لمجابهة فيروس كورونا، والتزام مديريات الشباب والرياضة في جميع المحافظات بها، واتخاذها لكافة التدابير واشتراطات السلامة والوقاية وفق توصيات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية، كما تم استعراض سيناريوهات التعامل ما بعد الأزمة، وتقييم المخاطر.

وأكد صبحي، أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع مختلف الجهات والأجهزة المعنية بالدولة لاتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتضافر جهود مؤسسات الدولة لمواجهة هذه الجائحة ووضع سلامة وصحة المواطنين في صدارة الأولويات، مشيرًا إلى متابعة الوزارة لكل الهيئات الشبابية والرياضية والعمل على دعمها في إطار مواجهة التداعيات العديدة لأزمة فيروس كورونا.

وكان أطلق وزير الشباب والرياضة، مساء الجمعة الماضي، من أمام ديوان عام الوزارة إشارة بدء مبادرة تطهير وتعقيم مواقف المواصلات العامة التي تنفذها الوزارة بمحافظة القاهرة على مدار اليوم وغدا بالتعاون مع الاتحاد المصري للدراجات النارية وجمعية العالم بيتي.

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وشهد انطلاق فعاليات الحملة مجموعة من قيادات الوزارة وحضور عدد من الشباب والفتيات المشاركين في تنفيذ المبادرة التي تبدأ فعالياتها في ساعات الحظر الليلي لتطهير وتعقيم مواقف المواصلات العامة في ضوء الإجراءات الاحترازية المتخذة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وانطلق الشباب المشاركون في الحملة إلى المواقع المحددة للقيام بأعمال التعقيم والتطهير المطلوبة في شارع جسر السويس بألف مسكن، وميدان العباسية، وميدان عبد المنعم رياض، والإسعاف، ورمسيس، ومن المقرر أن تنفذ وزارة الشباب والرياضة المبادرة بمحافظة الجيزة يومي 15 و16 مايو من الأسبوع المقبل.

وأوضح وزير الشباب والرياضة خلال إطلاقه لفعاليات المبادرة حرص الوزارة على تبني المبادرات البناءة التي تساهم في تعزيز المشاركة المجتمعية وخدمة المواطنين لا سيما المبادرات المتعلقة بمواجهة أزمة كورونا خلال الوقت الراهن.

ولفت صبحي، إلى توجيه جميع مديري مديريات الشباب والرياضة في جميع محافظات الجمهورية بالعمل على تعزيز المساهمة المجتمعية للمنشآت الشبابية والرياضية في مجابهة فيروس كورونا، ومشاركة الشباب في أعمال تعقيم وتطهير النجوع والقرى مع الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية الواجبة، مشيرًا إلى تنسيق الوزارة مع كل الجهات والأجهزة المعنية بالدولة وتضافر الجهود لمجابهة تداعيات تلك الأزمة.

يذكر أن مبادرة تطهير وتعقيم مواقف المواصلات العامة سيتم تنفيذها الأسبوع المقبل في مواقف مواصلات الوراق والمنيب وجراج مدينة الطلبة بشارع السودان، ومواقف المواصلات بالهرم وشارع فيصل.