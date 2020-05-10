أخبار مصر | شاهد.. وزير السياحة يزور أكبر مدينة سياحية جبلية في مصر

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 05:22 مساءً - انت الان تقراء خبر شاهد.. وزير السياحة يزور أكبر مدينة سياحية جبلية في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زار الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، صباح اليوم، بدعوة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مشروع مدينة الجلالة، حيث تفقد مكونات المدينة منها فندق الواحة فوق الجبل على ارتفاع أكثر من 650 مترًا، والكورنيش الجبلي والتليفريك والفندق الجبلي والأكوا بارك ومرسى اليخوت والفندق الساحلي.

رافق الوزير اللواء أركان حرب محمود فكري المدير التنفيذي لمشروع مدينة الجلالة، والنائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، وعبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، واحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وماجد فوزي رئيس مجلس ادارة اتحاد المنشآت السياحية والفندقية.

وخلال الجولة، أعرب وزير السياحة والآثار عن سعادته بما شاهده من إنجاز في هذا المشروع الضخم ووصفه بأنه مدينة سياحية جبلية شاطئية مكتملة، ذات موقع استراتيجي متميز جدا فهي على بعد ٢٠ كم من العين السخنة، و٦٠ كم من العاصمة الإدارية، و٦٠ دقيقة من القاهرة، حيث ستكون واجهة وقبلة سياحية جديدة للمصريين والأجانب.

كما يوجد بالمدينة أطول تليفريك في الشرق الأوسط بمسافة 4.5 كم يربط بين المنطقة العليا للمدينة وفندقين آخرين هما الفندق الجبلي والفندق الساحلي. كما تضم مدينة الجلالة 8 أدوار عرض سينمائي، وصالتين تزحلق على الجليد، و624 محلًا ومطعم بلازا، ومدينة لليخوت تسع إلى 333 يختًا، وألعاب مائية "أكوا بارك" تضم 73 لعبة مائية منهم 9 ألعاب للكبار و10 حمامات سباحة.

وفي نهاية الزيارة قدم وزير السياحة والآثار الشكر إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإنهائها جميع المباني في هذا الوقت القليل ووفقا للمعايير العالمية، واصفا هذا المشروع بأنه سوف يكون اضافه جديدة للسياحة المصرية.

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في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء السبت، خروج 57 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2002 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2476 حالة، من ضمنهم الـ 2002 متعافٍ.

وأضاف أنه تم تسجيل 488 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 8964 حالة من ضمنهم 2002 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و514 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.