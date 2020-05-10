أخبار مصر | 1.1 مليون جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمنوفية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 05:22 مساءً - انت الان تقراء خبر 1.1 مليون جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمنوفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرفت مديرية القوى العاملة بالمنوفية، المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة من المسجلين لدى إدارة العمالة لديها لنحو 2258 عاملا غير منتظم بقيمة مليون و129 ألف جنيه، كما تم منح 40 شهادة "أمان" لهذه الفئة بقيمة 20 ألف جنيه.

وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك من مدير المديرية عفيفي محمد عفيفي، أشار فيه إلى أن المديرية قامت خلال أبريل الماضي بصرف 106 آلاف جنيه لنحو 85 عاملا غير منتظم في مجالات الرعاية الصحية والاجتماعية، تمثلت في صرف 80 ألف جنيه تعويض لحوادث الطرق لنحو 16 عاملا، و12 ألف جنيه منحة رعاية اجتماعية للمواليد لنحو 64 عاملا، فضلا عن صرف نفس المبلغ لـ 4 حالات منحة زواج، وصرف 2000 جنيه منحة وفاة أحد الأقارب العمال.

وكما قامت المديرية، قبل تعليمات وزير القوي العاملة بإيقاف العمل مؤقتا بخطط التفتيش الدوري المعمول بها بصفة مؤقتة اعتبارا من 25 مارس الماضي، لحين انتهاء أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالتفتيش على 110 منشآت صناعية بواسطة مكاتب العمل والسلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة لمواجهة (كوفيد - 19).

القوى العاملة : تعيين 5572 شاباً .. بينهم 24 من ذوي الهمم بالشرقية

وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين 5572 شاباً بمنشآت القطاع الخاص بمحافظة الشرقية من بينهم 24 من ذوي الهمم، فضلا عن توفير 2491 فرصة عمل بالشركات في مدن المحافظة، واعتماد 135 عقد عمل بالخارج وتم مراجعة 240 تفويضا ووكالة لشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج بها 304 فرصة عمل.

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وأوضح وزير القوى العاملة، أن التقرير الشهري لإنجازات المديرية أشار إلى أنها قامت خلال مارس الماضي بزيادة عدد المشتغلين 318 عاملا غير منتظم واستخراج كارنيهات لهم، والتحويل الطبي لـ 7 عمال بمبلغ 23 ألف جنيه، ورعاية اجتماعية لـ 6 حالات وفاة ، و16 مولودا، و10 حالات زواج، بمبلغ 75 ألف جنيه.

وقال مدحت الغمراوي وكيل الوزارة، مدير المديرية: إن المديرية قامت قبل تعليمات الوزير بإيقاف العمل مؤقتا اعتبارا من 25 مارس الماضي بخطط التفتيش الدوري المعمول بصفة مؤقتة لحين انتهاء أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالتفتيش في مجال التفتيش العمالي وعلاقات العمل علي 1042 منشأة، وتحرير 256 محضرا للمنشآت المخالفة بعد إعطائها المهلة القانونية لتوفيق أوضاعها وإزالة المخالفات.

وأشار مدير المديرية إلي أن المديرية قامت في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 368 منشأة كثيفة العمالة، وتم منح 184 منشأة المهلة القانونية لإزالة المخالفات، وتم تحرير 184 محضر سلامة وصحة مهنية للمنشآت المخالفة.

كما تم إلحاق عدد 800 صبى ببرنامج التدرج المهني وألحق ببرنامج التدريب التحويلي 450 صبيا ومتابعة ذلك من خلال مفتشي العمل، كما تم التفتيش على 337 منشاة يعمل بها أطفال وأسفر التفتيش عن تحرير 11 محضراً للمنشآت المخالفة للقانون.

وتم قياس مستوى مهارة 1793 مواطناً وتم استخراج تراخيص مزاولة حرفة بنفس العدد، بناء على الطلبات المقدمة منهم للحصول عليها للاستفادة منها في العمل بداخل البلاد أو توثيقها من الخارجية المصرية للاستفادة منها عند الحصول على فرصة عمل بالخارج.

في مجال عمل المرأة قامت المديرية بالتفتيش على 636 منشأة للتأكد من حصولها على حقوقها التى كفلها لها القانون مثل عدم قيامها بالأعمال الضارة بصحتها وحصولها على أجازة وضع ورعاية الطفل وغيرها ، وأسفر التفتيش عن تحرير 85 محضراً للمنشآت المخالفة.