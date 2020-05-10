أخبار مصر | التعليم: 572 ألف طالب بالثاني الثانوي أدوا اختبار الجبر والتفاضل وحساب المثلثات

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 05:22 مساءً - انت الان تقراء خبر التعليم: 572 ألف طالب بالثاني الثانوي أدوا اختبار الجبر والتفاضل وحساب المثلثات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه أدى 571 ألف و805 طالب وطالبة بالصف الثاني الثانوي، اليوم الأحد، اختبار "الجبر والتفاضل وحساب المثلثات" على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر في رابع أيام امتحانات نهاية العام الدراسي 2019/2020، والتي تستمر حتى 17 مايو 2020.
وأوضحت الوزارة، أنه بلغت نسبة الطلاب الذين أدوا امتحان اليوم 99.6%، من إجمالي 573 ألفًا و677 طالبطالبة بمختلف محافظات الجمهورية.
ويؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 57 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2002 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2476 حالة، من ضمنهم الـ 2002 متعافٍ.
وأضاف أنه تم تسجيل 488 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 8964 حالة من ضمنهم 2002 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و514 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.