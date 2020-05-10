شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام تسليم «المشروعات البحثية للطلاب».. و«شوقى»: «لا داعى للاستعجال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتظمت عملية تسليم المشروعات البحثية لطلاب صفوف النقل البديلة عن امتحانات نهاية العام الدراسى، أمس، وذلك لطلاب الصف الرابع الابتدائى والثانى الإعدادى، ورقيًا بالمدارس، وإلكترونيًا عبر منصة «أدمودو».

واستقبلت المدارس أولياء أمور الطلاب بالمطهرات والكمامات وارتداء الجوانتى، وتحديد مسافات للتباعد منعًا للتكدس، وخصصت مدارس الجيزة عددًا من الكواشف الحرارية لقياس حرارة الطلاب وأولياء أمورهم قبل تسليم المشروعات، كما وضعت حاجزًا بين الطلاب والمعلمين.

وانتظمت عملية تسليم الأبحاث وفقًا للجدول المعلن بالمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، إلى جانب مدارس ذوى الاحتياجات الخاصة، وتسلم أولياء الأمور إيصالا من المدرسة بتسليم الأبحاث.

وأعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أن أيقونة المشروع البحثى الخاص بطلاب الصفوف من 3 ابتدائى حتى 3 إعدادى، لا تظهر لحسابات أولياء الأمور أو المعلمين على منصة «أدمودو»، وأكد، فى تصريحات عبر حسابه الرسمى على «فيسبوك»: «هذه الأيقونة تظهر فقط للطلاب المسجلين على المنصة.. والوزارة خصصت أرقام تليفونات للدعم الفنى والإبلاغ عن المخالفات التى ترتكبها المدارس بخصوص موضوع تسليم المشروعات البحثية»، لافتًا إلى أنه لا داعى للانزعاج فى حالة اكتشاف وجود أى خطأ بعد رفع المشروع البحثى الخاص بالطالب على هذه المنصة.

وقال «شوقى» إنه للإبلاغ عن أى مخالفات يجب الاتصال بالأرقام التالية: (01029686337، 01113326412، 01122002816، 01025224111، 01016469475، 01028252398، 01092553215، 01227086089، 01226014787)، كما نشر فيديو توضيحيا بخطوات رفع المشروعات البحثية على المنصة الإلكترونية، ونوه بأنه بالنسبة للطلاب الذين سيضطرون لتسليم أبحاثهم ورقيًا، فالوزارة وضعت لهم جدول مواعيد للتسليم فى المدارس، منعًا للتجمعات والازدحام، مردفًا: «لا داعى للاستعجال فهناك أسبوع كامل لتسليم الأبحاث، وسيكون هناك يوم آخر لمن تخلف عن الحضور فى يومه، أمّا عن تسليم الأبحاث الإلكترونية، فالمسجلون على منصة أدمودو نحو 8 ملايين.. ونحن نناشد هؤلاء الطلاب بعدم الدخول على المنصة فى وقت واحد، فالتسليم يمكن أن يتم فى أى وقت طوال المهلة المحددة من 9 مايو الحالى حتى 16 من نفس الشهر».

وواصلت المدارس بالمحافظات، أمس، تسلّم الأبحاث الورقية من الطلاب فى المراحل التعليمية المختلفة عن طريق اللجان المشكلة لذلك، وشدد عبدالعزيز عطية حسانين، وكيل وزارة التعليم بشمال سيناء، الالتزام بالتعليمات والقواعد المنظمة للامتحانات، مؤكدًا، خلال جولة تفقدية على عدد من المدارس لمتابعة عملية تسلم الأبحاث، ضرورة قيام المدارس بتسلم الأبحاث ورقيًا من الطلبة الذين تعذر عليهم رفعها على المنصة.

وفى الأقصر، اشتكى عدد كبير من أولياء أمور الطلاب بمدارس المحافظة من عدم ظهور أيقونة تسلم البحث على منصة «أدمودو»، ما أدى إلى عدم تمكنهم من الدخول وتسليم البحث طبقًا للجدول الذى أعلنته الوزارة، فى حين تم تخصيص أيام محددة لطلاب الصفوف المختلفة بمدارس الوادى الجديد، لتسليم مشروعات الأبحاث يدويًا.

وواصلت مدارس القليوبية وسوهاج تسلم المشروعات البحثية على مستوى المراحل التعليمية بداية من المرحلة الابتدائية مرورًا بالتعليم الإعدادى والتعليم الثانوى والتربية الخاصة وانتهاءً بالتعليم الخاص والمدارس الدولية والرسمية لغات والتعليم المجتمعى وتقوم اللجان المشكلة بالمدارس فى تسلم الأبحاث طبقا للجدول المعلن من الوزارة.

وشدد اللواء سعد البدرى، رئيس مدينة القصير فى البحر الأحمر، على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتطهير المستمر بالمدارس للوقاية من فيروس «كورونا»، موضحًا أن إعداد المشروع يكون بواسطة الطالب نفسه أو مجموعة من الطلاب.

وفى سياق آخر، أدّى طلاب الصف الثانى الثانوى الامتحان فى مادة الجبر وحساب المثلثات إلكترونيًا، بواسطة أجهزة التابلت من المنزل، إذ دخلت المجموعة الأولى الاختبار خلال الفترة ما بين الـ9 صباحًا حتى 12 ظهرًا بمحافظات «القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، أسيوط، كفرالشيخ، قنا، الفيوم، دمياط، الإسماعيلية، أسوان، بورسعيد، شمال سيناء، الوادى الجديد، وجنوب سيناء»، فى حين أدى طلاب المجموعة الثانية الامتحان خلال الفترة ما بين الـ12 ظهرًا وحتى الـ3 عصرًا بمحافظات الشرقية، الدقهلية، القليوبية، الغربية، المنوفية، البحيرة، المنيا، سوهاج، بنى سويف، الأقصر، السويس، البحر الأحمر، مطروح.

وتداولت صفحات الغش الإلكترونى صورًا لعدد من أسئلة الامتحان، فيما شكّلت وزارة التربية والتعليم غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحان وحل أى مشكلات قد تطرأ، سواء تقنية أو بشرية.

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وتباينت ردود أفعال الطلاب حول الامتحان، مؤكدين أنه كان بسيطًا ومباشرًا وفى مستوى الطالب المتوسط، فيما قال البعض الآخر إنه شمل جزئيات تحتاج وقتًا أطول للإجابة.

وأكدت غرفة عمليات التعليم أن منصة الامتحان تعمل بكفاءة عالية مع طلاب الصف الثانى الثانوى فى أثناء سير امتحان الجبر وحساب المثلثات الذى يتم بشكل إلكترونى من المنازل، مؤكدة أنه لم يتم رصد أى شكاوى تقنية أو حتى شكاوى من صعوبة الأسئلة حتى هذه اللحظة، والأمور تسير على ما يرام.

وأكدت الوزارة أنه يمكن لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى أداء الامتحانات الإلكترونية من جهاز التابلت أو أى جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواى فاى أو الشريحة، كما يمكن للطالب بدء الامتحان فى أى وقت خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة، ويحتسب وقت الاختبار للطالب من لحظة فتح الامتحان إلكترونيًا وحتى انتهاء الوقت المخصص للمادة.

وأتاحت الوزارة مراجعات ليلة الامتحان لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى وفقًا للجداول المعلنة على منصة البث المباشر (https://stream.moe.gov.eg/)

ويؤدى طلبة الصفين الأول والثانى الثانوى امتحان نهاية العام الدراسى (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما تمت دراسته فى الفصل الدراسى الثانى حتى 15 مارس الماضى (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب، وأكد شوقى أن أى طالب بالصفين الأول والثانى الثانوى، سيمتنع عن دخول الامتحانات الإلكترونية أو لم يجتزها، سيكون له امتحان دور ثان قبل بدء العام الدراسى الجديد.

وحذر شوقى من أى محاولات للغش الجماعى، وأكد أن حالات الغش الجماعى والإجابات المتطابقة ستنال عقابًا شديدًا، لافتًا إلى أن الفترات الزمنية المحددة للدخول على منصة الامتحان لكل محافظة هى الفترة المتاح أثناءها الدخول على الامتحان من كل محافظة، ويبدأ زمن الامتحان منذ بدء الدخول عليه.