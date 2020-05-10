شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء 40 مصابًا بـ«كورونا» في المنوفية.. وعزل 27 أسرة بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الفريق الطبى بمستشفى عزل «اليونسكو» بسرس الليان في المنوفية، شفاء 40 مصابًا وخروجهم من مركز العزل الصحى المخصص لعزل الحالات المتوسطة والبسيطة، في حين بلغ عدد الحالات التي تحولت نتائجها من إيجابية إلى سلبية، 96 حالة خلال الأيام الـ 4 الماضية.

وفى بنى سويف، صرح مدير مستشفى العزل بالمدينة الجامعية بخروج 4 حالات تحولت من إيجابية إلى سلبية، كما وصل عدد الحالات المتعافية إلى 4 حالات، ليصبح إجمالى المتعافين 92 شخصًا.

وفى المنيا، ودّع أهالى قرية «البسقلون»، التابعة لمركز العدوة، جثمان طلعت على إبراهيم، رئيس التعليم الفنى السابق بإدارة العدوة التعليمية، والذى تُوفى، أمس الأول، متأثرًا بإصابته بـ«كورونا» داخل عزل المدينة الجامعية في أسيوط، وحرص الأهالى على حضور صلاة الجنازة في مسافات متباعدة، والتزم عدد كبير منهم بالجلوس في المنازل والاكتفاء بنظرات الوداع عن بُعد.

وأعلنت مديرية الشؤون الصحية في سوهاج تنفيذ إجراءات العزل المنزلى لـ 27 أسرة داخل عدد من المنازل بنجعى (الدير، وأبوحسين)، عقب تسجيل حالتى إصابة بالفيروس، وانتقل فريق من إدارة الطب الوقائى بالمديرية إلى النجعين، وتم تنفيذ إجراءات الحجر الصحى على 6 منازل بإجمالى 27 شخصًا، إضافة إلى بدء أعمال تطهير ورش المنازل والشوارع المحيطة، باستخدام المطهرات اللازمة عن طريق فرق الطب الوقائى.

وفى الشرقية، أعلن الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة، خروج 3 حالات من مستشفى العزل بقرية «شيبة» مركز الزقازيق، بعد تماثلهم للشفاء، ليصل إجمالى حالات الشفاء إلى 10 حالات، فيما تفقدت لجنة بقيادة الدكتور سيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة في الأقصر، يرافقها مجموعة من الأطباء والاستشاريين بالطب الوقائى، قرية «أصفون» لرصد حالات المخالطين واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأجرى الفريق الطبى بمستشفى العجمى النموذجى في الإسكندرية، مساء أمس الأول، ولادة قيصرية لإحدى المصابات بالفيروس المحجوزة للعلاج منذ فترة، واستقبال أول مولود منذ تخصيص المستشفى لحالات العزل، 6 مارس الماضى، وسط حفاوة كبيرة من أفراد الطاقم الطبى والتمريضى في المستشفى الذين احتفلوا بالمولود على طريقتهم الخاصة، والتقطوا الصور التذكارية معه، باعتباره أول ضيف على المستشفى منذ 63 يومًا.

وقالت الدكتورة ميرفت السيد، مدير عام المستشفى، إن الأم حالتها الصحية مستقرة تمامًا بعد الولادة القيصرية التي استغرقت ساعتين، وتم وضع المولود الجديد في الحضانة حتى استقرار حالته، منعًا لإصابته بالفيروس.

Advertisements

وفى الغربية، أعرب الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، عن سعادته بخروج مصابى الفيروس، وسط أفراح عارمة وهتافات وزغاريد تسود أجواء الحجر الصحى بالمدينة الجامعية بمنطقة «سبرباى» وكفر الزيات، بعد إعلان خروج 80 مصابًا، وقال الدكتور توفيق المنشاوى، مدير العزل بالمدينة الجامعية، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية وصل إلى أكثر من 65 مصابًا، وفى انتظار عينة أخرى لتأكيد سلبية نتائجهم وخروجهم من العزل الصحى.