شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يوجه الدعوة لعقد اجتماع مجلس الهيئات القضائية الثلاثاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه المستشار عمر مروان، وزير العدل، الدعوة لانعقاد مجلس الهيئات القضائية، الثلاثاء المقبل، وذلك لعرض نتائج اجتماعه مع رئيس الجمهورية الذي عُقد، ٢٨ أبريل الماضي، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات الأخرى منها الاستعداد لعودة العمل بالمحاكم، مع وضع خطة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والعمل على زيادة معدلات الإنجاز وميكنة منظومة التقاضي.

جدير بالذكر أن المجلس يرأسه رئيس الجمهورية، ويحل وزير العدل محله حال عدم حضوره، وعضوية كل من رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس الدولة، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام، ورئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس هيئة النيابة الإدارية، وبأمانة عامة يرأسها مساعد أول وزير العدل.