شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» تعلن تحقيق 11% نموًا في الإيرادات خلال 10 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس سيد محروس، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، أنه على الرغم من الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم كله حققت هيئة الأوقاف المصرية نموًا بلغ 11% في إيراداتها في العشرة أشهر التي مرت من العام المالي الحالي من 1 يوليو 2019 وحتى 30 إبريل الماضي.

وقال رئيس هيئة الأوقاف، اليوم الأحد، أن الهيئة تمكنت من تعظيم كثير من أصولها الاستثمارية، وإسهاماتها في خدمة المجتمع، لافتا إلى أن هيئة الأوقاف لديها عدد كبير من المشروعات التي تقوم بها في إطار دورها المجتمعي لخدمة المواطنين ومساندة الدولة بالمساهمة في مشروعات خدمية، مثل مشروعات الإسكان التي تهدف إلى المشاركة في التنمية العقارية والمجتمعية بتوفير مساكن اقتصادية واجتماعية وبخاصة للشباب ومحدودي الدخل، وتوفير مساكن ذات طبيعة استثمارية تخدم الطبقة المتوسطة، وتوفير العديد من فرص العمل باعتبار الاستثمار العقاري يستوعب عماله كثيفة في مختلف مراحله.

وأوضح «محروس»، أن الهيئة تقوم أيضًا بتوفير العديد من الأسواق الحضارية، والمدن الحرفية، بما يليق بوجه مصر الحضاري، بما يعمل على تنمية مال الوقف وحسن استثماره بما يوفر عائدًا استثماريا لصالح مال الوقف والأغراض الموقوف عليها، مشيرا إلى أن الهيئة أنجزت عددا من المشروعات خلال الفترة من يونيو 2014م والمقرر الانتهاء من المتبقى منها في يونيو المقبل .

وأشار رئيس هيئة الأوقاف إلى أن عدد الوحدات السكنية والإدارية والتجارية والخدمية التي تم الانتهاء منها بلغ 16041 وحدة بإجمالي تكلفة نحو 2 مليار و7 مليون و934 ألف جنيه، حيث تم إنشاء 14618 وحدة إسكان اجتماعي واستثماري واقتصادي، بتكلفة نحو مليار و737 مليون و364 ألف جنيه، و1423 وحدة تجارية وخدمية وإدارية بتكلفة نحو 270 مليون و569 ألف جنيه.