شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يشهد توزيع 22 ألف كرتونة مواد غذائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، تسليم 14 ألف و500 كرتونة مواد غذائية كدفعة ثانية، مقدمة من مؤسسة «مصر الخير» لممثلي الجمعيات الأهلية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، والتي قد سبقها توزيع 7500 كرتونة كدفعة أولى، ليصل إجمالي ما تم تقديمه من المؤسسة إلى 22 ألف كرتونة ضمن قوافل المساعدات الغذائية في إطار جهود كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لدعم الأسر الأكثر احتياجا خلال الشهر الكريم. مصر الخير تقدم 22 ألف كرتونة للأسر الأولى بالرعاية في بني سويف

و أعرب محافظ بني سويف عن سعادته بالدور التنموي والخدمى الذي تقوم بها مؤسسة «مصر الخير»، مما تسهم في دعم جهود المحافظة لتوفير أوجه الدعم المتنوعة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، ضمن خطة تنموية تحتشد في تنفيذها كافة الجهود سواء التفيذية أو المجتمعية، منوها أن المجتمع المدني بالمحافظة هو ركيزة أساسية في دعم المحافظة في مختلف المجالات وفي كل المواقف. مصر الخير تقدم 22 ألف كرتونة للأسر الأولى بالرعاية في بني سويف

من جانبها أوضحت حنان الدرباشي مدير مكتب المؤسسة ببني سويف، أن المؤسسة كانت تعمل على إفطار مليون صائم خلال السنوات الأخيرة، لكن هذا العام بسبب الإجراءات الصحية المرتبطة بتداعيات فيروس مصر الخير تقدم 22 ألف كرتونة للأسر الأولى بالرعاية في بني سويف

من جهتها قالت إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن أن التوزيع سيتم عن طريق الجمعيات الأهلية تحت إشراف ومتابعة المديرية وبالتنسيق مع الوحدات المحلية، حيث يعتمد التوزيع يعتمد على قواعد بيانات الأسر المستحقة المسجلة بالجمعات الأهلية وقواعد بيانات المؤسسة عن الأسر والفئات التي استفادت وتستفيد من الخدمات التي تقدمها المؤسسة، للوصول إلى أكبر قدر ممكن من الأسر المستحقة بكافة مراكز ومدن المحافظة. الوضع في مصر

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تعافي 2,002

وفيات 514 و أعرب محافظ بني سويف عن سعادته بالدور التنموي والخدمى الذي تقوم بها مؤسسة «مصر الخير»، مما تسهم في دعم جهود المحافظة لتوفير أوجه الدعم المتنوعة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، ضمن خطة تنموية تحتشد في تنفيذها كافة الجهود سواء التفيذية أو المجتمعية، منوها أن المجتمع المدني بالمحافظة هو ركيزة أساسية في دعم المحافظة في مختلف المجالات وفي كل المواقف.من جانبها أوضحت حنان الدرباشي مدير مكتب المؤسسة ببني سويف، أن المؤسسة كانت تعمل على إفطار مليون صائم خلال السنوات الأخيرة، لكن هذا العام بسبب الإجراءات الصحية المرتبطة بتداعيات فيروس كورونا ، فقد تم تحويل المساهمات إلى كراتين مواد غذائية وسلع، إذ تم توزيع 7500 كرتونة وعدد 6000 شيكارة بطاطس و2700 شنطة حماية و1500فرخة، بجانب 2700لتر عصير، فضلا عن توزيع 1200 كرتونة للعمالة غير المنتظمة والموسمية، فيما يشهد اليوم استكمال الدفعة الثانية من خلال توزيع بـ 14500 كرتونة.من جهتها قالت إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن أن التوزيع سيتم عن طريق الجمعيات الأهلية تحت إشراف ومتابعة المديرية وبالتنسيق مع الوحدات المحلية، حيث يعتمد التوزيع يعتمد على قواعد بيانات الأسر المستحقة المسجلة بالجمعات الأهلية وقواعد بيانات المؤسسة عن الأسر والفئات التي استفادت وتستفيد من الخدمات التي تقدمها المؤسسة، للوصول إلى أكبر قدر ممكن من الأسر المستحقة بكافة مراكز ومدن المحافظة.

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