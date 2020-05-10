شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق «ابدأ بنفسك» لتقديم 65 طن مواد غذائية لـ 12 ألف أسرة بالأقصر وأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت اليوم مبادرة «ابدأ بنفسك»، لمساعدة الفئات الأكثر تضررا من فيروس كورونا، والتي تستهدف تقديم الدعم المباشر من الأغذية والتوعية المجتمعية لـ ١٢ ألف أسرة في محافظتي الأقصر وأسوان، وتطبيق إجراءات التطهير والتعقيم للأماكن شديدة الازدحام وبؤر انتشار فيروس كورونا، وذلك ضمن الجهود المبذولة من الدولة لاحتواء الأزمة، بإشراف الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي.

وقالت الدكتورة سهير المصري رئيس مؤسسة تنمية الأسرة المصرية ومنسق المبادرة، أن المبادرة تضم عدة شراكات بين مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وأوراسكوم للإنشاءات وبرعاية القوات المسلحة قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية، ومؤسسة تنمية الأسرة المصرية كمرحلة جديدة للشراكات التي تضم أطراف عديدة تعمل على دعم الفئات الأكثر تضررا من فيروس كورونا في ظل المسؤولية الاجتماعية والإنسانية لمؤسسات المجتمع المدني تجاه مجتمعاتهم.

وأضافت «المصري»، أن المبادرة بدأت بتطهير موقف الأقاليم ومحطة السكة الحديد، وتشمل تقديم 65 طن مساعدات غذائية، وتقديم دعم بمواد وأدوات وقاية ومطهرات بلغت 20 طن، يتم توزيعها على الأسر المستهدفة في محافظتي أسوان والأقصر في محال إقامتهم.

و أوضحت «المصري»، أن مبادرة أبدأ بنفسك تعد نموذجًا لما يجب أن تقوم به منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسة العسكرية بالدولة متضامنة لاستكمال دورها مع دور أجهزة الدولة الرسمية في التصدى لما يواجه العالم من أزمات وأوبئة وكوارث.