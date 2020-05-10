شكرا لقرائتكم خبر عن 4 حالات خلال يومين.. تعرف على تفاصيل انتشار كورونا في السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مديرية الصحة بالسويس أن أعداد المصابين بفيروس كورونا بالمحافظة بلغ نحو ٥٧ حالة، منهم حالتين قادمين من رأس سدر، حيث نقلت جميع الحالات منذ دخول المرض المحافظة حتي الآن إلى مستشفيات العزل.

وقال بيان صحفي صادر عن الصحة بالسويس، إن نحو ٥٠ حالة لازالت تتلقي العلاج في مستشفيات العزل بينما تم شفاء ٦ حالات، وتابع البيان أن نتائج التحاليل والفحوصات المعملية بالمعامل المركزية، التي تمت خلال اليومين الماضيين أثبتت إيجابية 4 حالات.

وأشار البيان إلى أن إجمالى عدد الحالات بالمحافظة، وصل لـ ٥٧ حالة وجارى التنسيق مع وزاره الصحة لتحويل الحالات الأخيرة لمستشفى العزل، وجارى استكمال الإجراءات الوقائية الإحترازية، بجامب مواصلة إجراءات الترصد عن خطوط سير لتلك الحالات ومتابعه المخالطين .

وختم الصحة بيانها: «بضرورة الإلتزام بالإجراءات التي إتخذتها الدولة للحد من انتشار الفيروس، ومنها عدم التواجد بالأماكن المزدحمة، وعدم التواجد في تجمعات وإتابع قواعد النظافة العامة، من غسل اليدين، وطرق الوقاية خلال العطس والسعال، وتنظيف الأسطح باستمرار بالمواد المطهرة، وعدم النزول إلا للضرورة القصوى» .