شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 1912 وفاة جديدة و7 وفيات وتعافي 1313 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال المتحدث الرسمي بوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، الأحد، إنه تم تسجيل 1912 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا بالمملكة، ليصل إجمالي الحالات المسجلة يصل إلى 39048 حالة، كذلك تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، وتسجيل 1313 حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 11457 حالة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 8,964

تعافي 2,002

وفيات 514

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تسجل 1912 وفاة جديدة و7 وفيات وتعافي 1313 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.